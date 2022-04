Puigneró insta Batet a oferir revisar els mòbils dels diputats com la UE

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, ha exigit a la presidenta del Congrés dels Diputats, Meritxell Batet, que faci com el Parlament Europeu i permeti revisar els mòbils dels diputats “tenint en compte que diversos han estat espiats”. Ho ha dit en una piulada a Twitter on s’ha fet ressò de la notícia que la presidenta de l’Eurocambra ha ofert aquest dijous als eurodiputats un servei per tal que els revisin el mòbil per veure si el tenen intervingut amb Pegasus. “La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, pensa fer algun tipus d’investigació?”, s’ha preguntat Puigneró abans d’afegir que diversos mòbils de diputats del seu Parlament han estat espiats amb aquest malware isrealià.

La Presidenta del Congreso de Diputados, Meritxell Batet, pensa fer algun tipus d'investigació tenint en compte que els mòbils de diversos diputats del seu Parlament han estat espiats? https://t.co/HHkbBgbvu2 — Jordi Pu1gnerO (@jordiPuignero) April 21, 2022

L’Eurocambra ofereix verificar els telèfons dels eurodiputats per si hi ha rastre de Pegasus

Aquest oferiment de l’Eurocambra ha arribat aquest dijous després que dilluns el setmanari New Yorker destapés l’escàndol per l’espionatge a més d’una seixantena de líders independentistes, el conegut com a Catalangate. La presidenta de la cambra del bloc comunitari, Roberta Metsola, ha assegurat estar molt preocupada per aquest espionatge a membres de l’Eurocambra, pel que ha impulsat aquesta iniciativa. Cal recordar que Diana Riba, Jordi Solé, Toni Comín i Carles Puigdemont han estat espiats per l’Estat espanyol amb Pegasus, entre altres

El correu electrònic que han rebut els 750 eurodiputats del Parlament Europeu

En un correu electrònic als 750 eurodiputats de la cambra, l’institució ha ofert revisar els telèfons per veure si hi ha més eurodiputats afectats. Concretament, el correu diu que aquesta verificació s’ha de fer “amb la presència del propietari del telèfon mòbil” i adverteix que l’anàlisi pot arribar a durar fins a 30 minuts. En cas que l’anàlisi confirmi que hi ha rastre de Pegasus al telèfon s’hauria de fer una altra revisió que sigui concloent i vagi més enllà.