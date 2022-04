El que deien els eurodiputats espanyols contra Pegasus abans del Catalangate

Maleïda hemeroteca! Després de l’escàndol destapat pel setmanari The New Yorker sobre l’espionatge de l’Estat espanyol a una seixantena de líders independentistes, les declaracions d’alguns eurodiputats espanyols, alguns del PP i del PSOE, contra el software israelià Pegasus generen un efecte xocant. Sobretot perquè el que els eurodiputats deien de Pegasus abans del Catalangate és tot el contrari al que estava fent el seu govern des de l’època en què Juan Ignacio Zoido era ministre de l’Interior del govern de Mariano Rajoy. El mateix Zoido és un dels membres de la comissió d’investigació que s’ha creat per investigar l’ús de Pegasus i que va fer una dura intervenció contra l’espionatge en el seu monent. Les imatges han estat rescatades per Junts per Catalunya en un vídeo irònic.

El que opinaven de Pegasus dos membres espanyols de la comissió d’investigació

El setembre del 2021, Zoido va dir en una compareixença al Parlament Europeu, quan aquesta cambra analitzava l’ús de Pegasus abans del cas català, que era “inacceptable” que alguns governs utilitzessin aquestes armes per “espiar periodistes en lloc de terroristes” i que les utilitzessin per “perseguir opositors polítics”. Segons les informacions revelades per The Citizen Lab, en el moment que ell era ministre de l’Interior el seu govern estava espiant independentistes, per tant, estava fent el mateix que ell criticava aferrissadament des del Parlament Europeu.

L’altre eurodiputat espanyol que forma part de la comissió per analitzar l’ús de Pegasus, el socialista Javier López Aguilar, tampoc surt ben parat a l’hemeroteca. López va denunciar durant una compareixença el 5 d’octubre del 2021 els “atacs híbrids i ciberatacs” que pretenen que la democràcia es converteixi en una “vulnerabilitat estratègica”.

Els socialistes carreguen contra el malware isrealià que estaven utilitzant

Els socialistes espanyols havien denunciat aquest malware israelià que han utilitzat des de l’Estat espanyol en diverses ocasions. Juan Fernando López ho va titllar el 15 de setembre del 2021 de ser una tecnologia que “permet una intrusió sense precedents en els drets fonamentals” com “la privacitat, la confidencialitat de les comunicacions, la vida privada i la seguretat de les dades privades i comunicacions”. El seu company de files Nacho Sánchez va denunciar, també el setembre del 2021, que Pegasus és “una arma més” en la “guerra híbrida”.

En paral·lel, l’eurodiputat de Cs Adrián Vázquez també va manifestar-se en contra de Pegasus fa tot just dues setmanes, quan va recalcar la necessitat de “disposar d’una llei de governança de dades” que se centri en la “protecció, privacitat i confidencialitat de les dades”.

La casualitat ha fet que la comissió de Pegasus comenci just aquest dimarts

La casualitat ha volgut que la comissió del Parlament Europeu que investiga Pegasus i altres sistemes d’espionatge s’hagi activat aquest dimarts, en plena polèmica pel Catalangate. El Parlament Europeu es va decidir a investigar aquests programes d’espionatge que només poden comprar els governs aquest mes de març, un cop es van filtrar les primeres denúncies d’espionatge a periodistes, dissidents polítics de diversos estats, advocats, diplomàtics i empresaris.

L’objectiu de la comissió és determinar si l’ús d’aquests programes d’espionatge és il·legal i contrari a la legislació de la Unió Europea, però les conclusions no arribaran fins d’aquí un any. Juan Ignacio Zoido i Javier López Aguilar formaran part d’aquesta comissió, tot i que podria haver-hi un conflicte d’interessos perquè l’Estat que representen és un dels que estan en el focus de la polèmica després que el periodista Ronan Farrow hagi destapat el Catalangate. “És un cas sagnant i un exemple del terror que es pot provocar si s’alliberen aquestes tecnologies sense restricció”, ha assegurat Farrow en una entrevista a Catalunya Ràdio.