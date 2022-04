Podemos tanca files amb el PSOE i dona per bo el “control intern” del CNI

Podemos ha tancat files amb el PSOE i ha donat per bona la resposta del govern espanyol al Catalangate. La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha defensat que la “investigació interna” del CNI anunciada pel ministre de Presidència, Félix Bolaños, demostra que l’executiu “està treballant amb rigor i serietat” per esclarir el Catalangate i que a Moncloa es veu amb “preocupació” l’escàndol de l’espionatge massiu contra l’independentisme. En una atenció als mitjans, Díaz ha reclamat a la Generalitat que mantingui oberta la porta del diàleg.

Per la seva banda, el portaveu d’En Comú Podem, Joan Mena, ha donat suport a “totes les iniciatives que busquin conèixer la veritat” i ha confiat que el Congrés dels Diputats aprovi l’obertura d’una comissió d’investigació. “La gravetat del cas apunta que hi haurà d’haver responsabilitats polítiques quan tinguem totes les investigacions concloses”, ha dit en roda de premsa. Mena ha denunciat que l’espionatge massiu contra l’independentisme també “va treballar en contra la coalició” entre el PSOE i Podemos, ja que Pere Aragonès va ser espiat durant les negociacions de la investidura de Pedro Sánchez i ha assegurat que és “un conflicte entre l’estat profund i l’estat de dret”.

El portaveu d’Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique, va reclamar la setmana passada al govern que obrís “immediatament” una investigació sobre el Catalangate. “Han de rodar caps si hi ha hagut il·lícits comesos des de l’estructura de l’Estat”. Echenique també va exigir explicacions als ministres d’Interior i de Defensa, Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles. Tots dos han negat qualsevol vincle amb l’espionatge massiu.

Recuperar la confiança

Per la seva banda, Bolaños ha assegurat que les mesures anunciades pel govern espanyol per tal d’esclarir el Catalangate són “valentes” i “molt importants”. En una entrevista a RAC1, el ministre de Presidència ha insistit que l’executiu de Pedro Sánchez vol “recuperar la confiança” de la Generalitat i que no tenen “res a ocultar”. Bolaños ha explicat que la reunió d’aquest diumenge amb la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, va ser “útil” i “molt franca” i ha reivindicat que el simple fet de reunir-se ja és “molt important”.

Aquest dilluns Vilagrà ha exigit al president espanyol, Pedro Sánchez, que surti a donar la cara i ha criticat que la resposta al Catalangate sigui donar explicacions a porta tancada. “Els secrets oficials ho tapen tot i s’escuden en això per no dir res i amagar informació clau”, ha denunciat. Després d’uns dies posant-se de perfil, el govern espanyol ha anunciat un control intern al CNI, una investigació del Defensor del Poble i la reactivació de la comissió de secrets oficials. “Si els resultats no poden ser públics, no té sentit”, ha dit Vilagrà, que ha criticat que el govern espanyol exigeixi “un acte de fe” a l’independentisme.