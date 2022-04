Vilagrà exigeix a Pedro Sánchez que doni la cara: “No es pot amagar més”

La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha reclamat a Pedro Sánchez que doni la cara i afronti en persona el Catalangate. “No es pot amargar més”. El president espanyol no ha fet encara cap compareixença en públic sobre l’escàndol de l’espionatge massiu a l’independentisme i ha delegat la centrifugació de responsabilitats en els seus ministres. “A hores d’ara ja ha de saber que té una crisi oberta”, ha dit Vilagrà en una entrevista a Catalunya Ràdio.

Vilagrà ha criticat que el govern espanyol insisteixi a donar explicacions a porta tancada. “Els secrets oficials ho tapen tot i s’escuden en això per no dir res i amagar informació clau”. La consellera ha tornat a reclamar dimissions després que la reunió amb el ministre de Presidència, Félix Bolaños, acabés amb mal sabor de poca per al Govern. “No s’han donat les explicacions adequades”, ha lamentat.

Després de diversos dies intentant aturar el cop del Catalangate –negant qualsevol espionatge i rebutjant una investigació–, el govern espanyol ha canviat d’actitud i ha fet algunes concessions: ha anunciat un “control intern” al CNI, una investigació del Defensor del Poble i la represa de la comissió de secrets oficials del Congrés dels Diputats, que fa tres anys que no es reuneix i que ara el PSOE vol recuperar per desclassificar documents.

Llum i taquígraf

No obstant això, Vilagrà considera que el govern espanyol exigeix un “acte de fe” a l’independentisme. “Si els resultats no poden ser públics, no té sentit”, ha explicat. La consellera de Presidència creu que ningú dubta que el CNI està darrere de l’espionatge a l’independentisme i ha reclamat anar més enllà de comissions secretes i explicacions a porta tancada.

També ha recordat que la resposta lenta del govern espanyol tindrà conseqüències. “No podem arribar a acords amb qui ens espia o amb qui no ha estat capaç d’aturar-ho”, ha repetit. “No podem seure a negociar res més”. Vilagrà ha reiterat que la taula de diàleg està congelada –malgrat que fa mesos que no es reuneix– i que l’actitud d’ERC al Congrés dels Diputats serà molt més bel·ligerant.