Podemos demana una investigació per l’espionatge a l’independentisme

El portaveu d’Unidas Podemos al Congrés dels Diputats, Pablo Echenique, ha reclamat al govern espanyol que obri “immediatament” una investigació per esclarir l’espionatge a líders independentistes destapat per The Citizen Lab. “Han de rodar caps si hi ha hagut il·lícits comesos des de l’estructura de l’Estat”, ha dit Echenique, que ha demanat als ministres d’Interior i de Defensa, Fernando Grande-Marlaska i Margarita Robles, que donin explicacions després que el grup d’investigació de la Universitat de Toronto hagi trobat “nexes” entre el programa espia Pegasus utilitzat per vigilar polítics i activistes independentistes i l’estat espanyol.

El govern espanyol encara no ha donat explicacions públiques sobre l’escàndol del Catalan Gate i de moment només fonts extraoficials del ministeri de l’Interior han negat cap vincle amb el programa espia israelià. El CNI, que depèn del ministeri de Defensa, sí que té accés a Pegasus, segons va revelar El País a mitjans del 2020. Interior disposaria d’un programa similar. El portaveu de Podemos considera que són uns fets “gravíssims” impropis d’una “democràcia moderna” i ha exigit que es depurin responsabilitats. “No hi pot haver la més mínima ombra de dubte”.

Primeres crítiques fora de l’independentisme

Davant el silenci del govern espanyol, que podria donar la seva versió després de la reunió del consell de ministres, dirigents catalans del PSC i d’En Comú Podem han estat els encarregats de reaccionar. La presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, també ha reclamat una investigació per saber “tota la veritat” sobre l’espionatge a l’independentisme, mentre que el vicepresident de l’AMB i alcalde de Cornellà, Antonio Balmón (PSC), s’ha mostrat convençut que el govern espanyol “no està darrere” de l’espionatge. El president del grup parlamentari d’UP, Jaume Asens, també ha criticat “l’espionatge il·legal i massiu” a l’independentisme.

Per la seva banda, EH Bildu demanarà la compareixença al Congrés dels Diputats del president espanyol, Pedro Sánchez, i dels responsables de Seguretat i Intel·ligència del govern espanyol “tan aviat com es pugui”. En una entrevista a Radio Euskadi, el diputat basc Jon Iñarritu, ha denunciat que el Catalan Gate és “l’atac d’espionatge polític més gran que s’ha fet a la Unió Europea” amb el programa Pegasus i ha avançat que el seu partit registrarà “tota mena d’iniciatives” per exigir responsabilitats a l’executiu de Pedro Sánchez.