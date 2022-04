Rufián, Nogueras i Botran seran part de la comissió de secrets del Congrés

El Congrés ha constituït aquest dijous la comissió de secrets per investigar les actuacions del CNI i poder afirmar o desmentir la seva implicació en el Catalangate. Els noms que han estat escollits, gràcies a la rebaixa del nombre de vots necessaris que va fer la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, són Gabriel Rufián d’ERC, Míriam Nogueras, de Junts i Albert Botran de la CUP. En aquest sentit, podran participar en la reunió a porta tancada amb la directora del CNI, Paz Esteban.

La portaveu de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, intervé en una roda de premsa de Portaveus / Europa Press

Aquesta constitució de la comissió arriba dos anys tard. Era una de les mesures que Pedro Sánchez, president del govern espanyol, i el seu equip havien posat sobre la taula per abordar qüestions sensibles i internes. No ha estat fins que ha esclatat el cas d’espionatge a polítics independentistes que s’ha tornat a revisitar l’aprovació d’aquesta comissió davant la negativa de constituir una comissió d’investigació específica pel Catalangate.

Els 10 membres de la comissió

La comissió de secrets estarà formada per deu diputats, un per cada grup parlamentari. Més enllà de Rufián, Nogueras i Botran, formaran part el portaveu del PSOE, Héctor Gómez; la del PP, Cuca Gamarra; el de Vox, Iván Espinosa de los Monteros; el d’Unides Podem, Pablo Echenique; el de Cs, Edmundo Bal; el del PNB, Aitor Esteban, i la d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua.

Meritxell Batet presidenta del Congrés | Europa Press

D’aquesta manera i gràcies a la rebaixa dels vots que va fer Batet, poden entrar tots els grups parlamentaris a la comissió per “aconseguir la diversitat”, ja mencionava Batet en canviar la quantitat necessària dels vots. Ara, la comissió s’haurà de reunir i demanar totes les informacions i documentació necessària per treure l’entrellat del Catalangate.

El descontent d’alguns partits per l’entrada de l’independentisme

El PP i Cs han recriminat a la presidenta del Congrés la rebaixa dels vots, ja que això ha fet que els representants dels partits independentistes puguin formar part de la comissió de secrets. En aquest sentit Inés Arrimades, líder al Congrés de Cs ha dit que aquesta constitució de la comissió és una “infàmia” i en sentit de protesta han decidit no participar-hi. Un cop acabada la votació i havent escollit els representants de cada grup parlamentari, Arrimades s’ha referit als tres independentistes amb noms despectius. I és que, ha titllat Nogueras “d’emissària de Puigdemont” i a Botran de “defensor dels CDR”. “Els falta posar-hi a Jack l’Esbudellador”, ha etzibat també la líder de Cs.

La presidenta de Cs, Inés Arrimadas | ACN

Pel que fa al PP, no han estat tan explícits com Arrimades, però tampoc han aprovat la participació dels independentistes a la comissió. Finalment, Vox ha interpelat a la mateixa presidenta del Congrés dient-li que li ha “entregat la cambra baixa als independentistes”. En resposta a les acusacions, Batet ha demanat “elegància” a la portaveu del partit d’ultradreta Macarena Olona, ja que segons Batet, ha interpel·lat a la única persona del Congrés “que no pot entrar en debat”.