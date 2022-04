Asens i Belarra també demanen l’investigació “a fons” del cas Pegasus

El president d’Unidas Podemos al Congrés, Jaume Asens i la directora general de Podemos Ione Belarra han carregat contra el govern espanyol pel cas Pegasus. En dues compareixences separades, ambdós líders polítics ha fet referència a l’espionatge contra l’independentisme català i han reclamat que s’arribi al final de la qüestió, ja que tal com ha dit Belarra, “no poden esperar més” i ha afegit que “ningú pot justificar l’espionatge per motius polítics“.

En un comunicat aquest divendres, Asens ha demanat al PSOE que actuï i ha advertit que el futur polític de la formació depèn de la seva actuació davant de les acusacions d’espionatge: “El futur del govern espanyol depèn de la seva capacitat per a donar explicacions d’aquest escàndol d’espionatge. Depèn de la capacitat d’anar fins al final“, ha recordat el diputat. A més, també ha dit que és hora de començar a investigar de debò els fets i ha reclamat que es donin explicacions coherents del que ha passat.

Ione Belarra, ministra de Drets Socials i Agenda 2030 | Europa Press

Per part seva, Belarra ha afirmat que el govern espanyol és el “principal interessat a buidar qualsevol ombra de dubte sobre l’actuació de l’Estat” i que, conforme avancen els dies, ja és una “qüestió d’higiene democràtica bàsica que s’assumeixin les responsabilitats polítiques necessàries”. Així doncs, ella mateixa ha assegurat que és el moment d’actuar ja no com a formació política sinó com a partit al cavadant d’un país.

La insistència en la dimissió de Robles

La ministra de Defensa que va defensar al CNI i va assegurar que no hi havia hagut espionatge després que fonts del propi CNI afirmessin que havien espiat a independentistes. De moment cap dels dos líders s’ha posicionat en contra de la ministra, però si han parlat de depurar responsabilitats i portar a davant de la justícia els culpables. Qui si que ha saltat en contra de la ministra ha estat el portaveu del grup parlamentari en el Congrés, Pablo Echenique, ja ha retret que van quedar “estupefactes” amb la posició de la titular de Defensa, a la qual ha criticat per haver justificat el presumpte espionatge i ha demanat que “rodin els caps” dels responsables.