Sánchez esquiva Pegasus i tira endavant el decret anticrisi sense ERC

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha superat la primera gran votació al Congrés dels Diputats després de l’escàndol del cas Pegasus i ha aconseguit tirar endavant el decret anticrisi sense els vots d’ERC. Després d’una cursa contrarellotge per obtenir els suports suficients, Bildu i PNB han votat a favor del paquet de mesures per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna en l’economia espanyola. Els republicans han confirmat la seva amenaça i han votat en contra del decret, tot i que els seus vots ja no eren decisius després del “vot crític” dels nacionalistes bascos.

En una votació molt ajustada, el decret ha aconseguit 176 vots a favor i 172 en contra. El PSOE, Unidas Podemos, PNV, Bildu, PDECat, Más País, Compromís, Nueva Canarias, PRC, BNG, Teruel Existe i la diputada escindida de Podemos, María Pita, han votat a favor, mentre que el PP, Vox, ERC, JuntsxCat, la CUP, Cs, UPN i Foro Asturias ho han fet en contra. Coalición Canarias s’ha abstingut.

La vicepresidenta del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha assegurat que “no pot entendre” els vots en contra del decret, que recull mesures com el descompte del preu de la gasolina o les ajudes directes a empreses afectades. Díaz ha advertit que el Catalanagate “no pot condicionar polítiques que són positives” i ha insistit que l’executiu de Sánchez dona “màxima importància” a les acusacions d’espionatge massiu contra l’independentisme. Podemos ha tancat files amb el PSOE i aposta per esperar als resultats de les investigacions abans de depurar responsabilitats.

Front comú independentista

ERC, Junts i la CUP han fet front comú al Congrés i han votat contra el decret anticrisi, que finalment es tramitarà com a projecte de llei perquè els grups puguin fer aportacions. La Moncloa ha reaccionat amb enuig al vot contrari d’ERC i ha acusat els republicans de “sobreactuar”. Fonts del govern espanyol han fet costat a la ministra de Defensa, Margarita Robles, i han explicat que no pot dimitir perquè “no ha fet res dolent” i s’ha limitat a “fer la seva feina”. Malgrat el malestar que han creat les paraules de Robles justificant l’espionatge massiu contra els independentistes, l’executiu de Pedro Sánchez ha descartat fer-la servir de boc expiatori per rebaixar la tensió amb ERC.

La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, també ha tret ferro al vot contrari dels republicans i ha confiat a reconduir les relacions amb ERC quan es reuneixi la comissió de secrets oficials, un instrument que els independentistes rebutgen perquè no permet fer públiques les explicacions que pugui donar el CNI. “Espero i desitjo que les relacions es recondueixin”, ha dit Montero.

Per la seva banda, el portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha criticat que el PSOE torni a “jugar a la ruleta russa” amb les votacions. Rufián ha acusat els socialistes de tenir moltes “ganes de pactar amb el PP” i ha assegurat que “respecta” la decisió de Bildu de votar a favor del decret.