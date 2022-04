El PSOE ofereix canvis ‘in extremis’ al decret anticrisi per seduir els grups

El PSOE no veu clar poder tirar endavant el decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna que s’ha de votar demà dijous. L’escàndol del cas Pegasus ha sacsejat el tauler polític del Congrés, que Pedro Sánchez mira de reconduir amb contactes d’última hora i ofertes ‘in extremis’. El que més preocupa el govern espanyol és que sense ERC els números no surten, pel que el decret podria no rebre la llum verda del Congrés. Aquesta seria la primera conseqüència política del Catalangate, que per ara no ha generat cap dimissió al Congrés.

Fonts de la Moncloa han anunciat que fins i tot estan disposats a tramitar el decret com a projecte de llei per aconseguir més suports i seduir els grups, que d’aquesta manera podrien introduir esmenes al text mentre s’estigui tramitant. Aquests moviments d’última hora s’estan produint a 12 hores del començament del debat que ha d’acabar amb la votació d’aquest decret. Els socialistes s’estan preparant per una votació que serà molt complicada i que podria resoldre’s amb un marge de molt pocs vots. Això ja va passar amb la reforma laboral, que va sortir endavant per l’error d’un diputat del PP.

L’aritmètica parlamentària trontolla

El PSOE compta, per ara, amb el suport dels seus 120 diputats, els de Podem (33), el PNB (6), el PDeCAT (4), Més País (2) i Compromís, Nueva Canaria y Coalición Canaria. També la diputada escindida de Podem, María Pita. Per tant, sumen 169 vots, el que suposa que el govern espanyol està set vots per sota de la majoria absoluta i necessiten el suport d’altres forces polítiques.

El govern espanyol s’enfrontarà a la negativa confirmada de Ciutadans (9), Vox (52), CUP (2) i probablement -encara no està confirmat- del PP (88), ERC (13), Bildu (5), Junts per Catalunya (4), Teruel Existe (1), PRC (1), BNG (1) Navarra+ i el diputat escindit de Cs, Cambronero. La suma total seria 179 diputats, tres per sobre la majoria absoluta i deu per sobre de la suma de vots positius amb què compta el govern espanyol. Caldria, per tant, una abstenció o el vot afirmatiu del PP perquè sortís endavant sense contratemps.

El requisit ‘sine qua non’ del PP

El PP ha enviat una carta a la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, per reclamar una “negociació urgent” per tal que s’inclogui una rebaixa fiscal en aquest decret. Aquesta qüestió podria desbloquejar la situació per als socialistes, ja que el PP ho estableix com un punt innegociable. Amb aquest canvi del PSOE perquè els grups puguin fer esmenes el PP podria concretar aquest pla de rebaixa fiscal durant la tramitació del text.

Sánchez anul·la el viatge a Polònia i Moldàvia

Aquest escenari límit per al PSOE ha provocat que Pedro Sánchez hagi anul·lat el viatge previst a Polònia i Moldàvia. El president vol estar al Congrés durant la votació, ja que es podria decidir en l’últim moment i per molt pocs vots. Tot això, en un marc de confrontació amb els partits independentistes que podria fer que ERC retirés el seu suport al govern espanyol i dinamités la legislatura fent-la ingovernable. ERC demana el cap de la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aquest matí ha justificat l’espionatge del CNI als líders independentistes perquè l’Estat havia de fer alguna cosa mentre declaraven la independència. “Què ha de fer un Estat quan algú vulnera la Constitució, declara la independència, talla les vies públiques o està tenint relacions amb dirigents polítics d’un país que està envaint Ucraïna?”, ha dit la ministra.

Per ara, Sánchez no té previst fer fora cap membre del govern espanyol pel Catalangate, però aquests problemes d’aritmètica podrien acabar forçant dimissions.