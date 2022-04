Sánchez ajorna el seu viatge a Polònia i Moldàvia pel cas Pegasus

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez ha anul·lat el seu viatge a Polònia i Moldàvia per “problemes d’agenda”. D’aquesta manera, Sánchez ha destacat que és necessària la seva presència en la votació del nou decret per aprovar les mesures per pal·liar les conseqüències de la guerra entre Ucraïna i Rússia. De fet, el president ha mostrat la seva preocupació pel trencament d’ERC amb l’executiu espanyol pel Catalangate. Aquest doncs, podria ser un punt d’inflexió a la legislatura de Sánchez.

Sánchez participarà al Congrés en la que ja es perfila com una votació clau de la legislatura en comptes de marxar a mostrar la solidaritat del territori amb Polònia i Moldàvia. Així ho ha explicat aquest dimecres, el mateix govern espanyol, que ha remarcat la importància de la participació i l’aprovació de la votació, que ara mateix està en dubte pel cas d’espionatge massiu que van rebre alguns independentistes. En aquest sentit, el govern espanyol veu perillar el suport d’ERC, que podria suposar que no s’aprovés la mesura.

El Catalangate fa trontollar el govern espanyol

De moment ERC, Junts, CUP i Bildu relacionen el sentit del seu vot a les mesures que adopti l’executiu espanyol per depurar responsabilitats i oferir informació sobre el cas d’espionatge massiu descobert per Citizen Lab i publicat per The New Yorker. El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, ha justificat un possible trencament perquè és “l’únic idioma que entén el PSOE“. Així doncs, mentre l’executiu espanyol no doni la seguretat als partits independentistes de què investigarà els fets i arribarà al fons de la qüestió, sembla ser que es podria enfrontar a la negativa del suport en les mesures.

El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en una sessió de control al govern espanyol / ACN

D’altra banda, el PP també condiciona en certa manera l’aprovació del decret, ja que la seva abstenció podria tirar endavant el decret. El que farà canviar el vot del partit és el fet que el president del govern espanyol assumeixi el pla del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per a una rebaixa d’impostos. Aquest dimecres hi ha hagut contactes entre l’executiu espanyol i el PP.