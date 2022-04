Bildu salva el decret anticrisi de Sánchez

Els vots favorable de Bildu i dels partits regionalistes permetran salvar per la mínima el decret anticrisi del govern de Pedro Sánchez i converteixen en un mer avís a navegants el ‘no’ d’ERC en la votació d’aquest migdia al Congrés dels Diputats. La portaveu de Bildu, Mertxe Aizpurua, ha confirmat que el seu partit votarà a favor, igual que han fet Teruel Existe, Foro Asturias i el Partido Regionalista de Cantabria. Totes les formacions han donat un ‘sí’ molt crític amb les formes del govern espanyol, que utilitza de manera recurrent l’espantall de l’extrema dreta i la bondat de les mesures que porta al Congrés per obtenir el suport de la cambra sense negociar amb els partits.

ERC, que a la tribuna del Congrés no ha volgut avançar el sentit del seu vot –“preguntin al CNI”, han dit–, ha publicat un comunicat justificant el seu ‘no’ davant la negativa del govern espanyol a moure’s i a “assumir responsabilitats després del cas d’espionatge il·legal que afecta a més de 60 persones del moviment independentista”. Els republicans consideren que és un “primer avís al govern espanyol” i insisteixen que la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, és un mínim per recuperar les relacions amb l’executiu de Pedro Sánchez.

El PNB i Bildu, la xarxa de Sánchez

D’aquesta manera, Sánchez s’ha assegurat els 175 vots que necessita per tirar endavant el decret, que finament es tramitarà com a projecte de llei per incorporar aportacions dels grups, ja que als vots favorables de Bildu i dels regionalistes se sumen els ja anunciats del PSOE, Podemos, PNB, PDeCAT, Más País, Compromís i Nueva Canarias. Junts ha confirmat que votarà en contra del decret i ha exigit als partits que votaran a favor que, si realment volen collar el govern espanyol perquè canviï la seva manera de fer, ha de “plantar-se” perquè entenguin que no poden legislar com si tinguessin un xec en blanc. La CUP també votarà en contra.

El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que seria “incomprensible” que és votés en contra del decret per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna sobre l’economia espanyola perquè tombar el text només “perjudica els ciutadans”. Bolaños ha defensat que la votació d’aquest migdia no és un examen al govern espanyol. “Qui voti que ‘no’ està perjudicant els ciutadans amb l’única finalitat de danyar el govern i a vostès que els han votat per fer més fàcil la vida de les persones, que és la finalitat d’aquest decret”, insistit.