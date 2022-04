El periodista que va destapar el cas Pegasus replica la ministra de Defensa

El periodista del diari The New Yorker que va destapar el cas Pegasus, Ronan Farrow, ha respost molt elegantment al menyspreu que la ministra espanyola de Defensa va fer al seu setmanari aquest dimarts. La ministra Margarita Robles, que va comparéixer per respondre al Senat per l’escàndol d’espionatge a líders de l’independentisme, va assegurar que no coneix aquest mitjà de comunicació i, per tant, no sap “amb quines fonts actua”. “No se sap d’on venen les informacions. Aquest tema és com el Guadiana”, va dir Robles en la seva intervenció aquest dimarts.

En aquest marc, Ronan Farrow ha respost una piulada amb aquestes declaracions facilitant-li a la ministra un enllaç per conéixer millor el setmanari internacional i de renom on treballa. “Hola Excma. Sra. D. Margarita Robles, aquí té més informació sobre la revista The New Yorker“, ha piulat.

👋🏼 Hola Excma. Sra. D. Margarita Robles @Defensagob, aquí tiene más información sobre la revista The New Yorker:https://t.co/4GBixCjtet https://t.co/uN4Tdk29pH — Ronan Farrow (@RonanFarrow) April 27, 2022

Robles, molt nerviosa al Congrés

Aquest matí la ministra de defensa no se n’ha sortit gaire millor. Durant la sessió de control al govern espanyol al Congrés Robles s’ha embolicat i ha acabat justificant el cas Pegasus, l’espionatge a més d’una seixantena de líders independentistes destapat per aquest setmanari i el grup The Citizen Lab. Robles s’ha preguntat “què ha de fer un Estat quan algú declara la independència” per justificar aquest espionatge després que la diputada de la CUP Mireia Vehí li hagi preguntat sobre les seves responsabilitats. “Què ha de fer un Estat, què ha de fer un govern, quan algú vulnera la Constitució, quan algú declara la independència, quan algú talla les vies públiques, realitza desordres públics, quan algú té relacions polítiques amb un país que està envaint Ucraïna? D’això no en diuen res”, ha afegit la ministra.

ERC fa dies que demana el cap de la ministra per la seva relació amb el Catalangate, i fins i tot ho ha vinculat a l’aprovació del decret de les mesures per fer front a la guerra a Ucraïna que es vota aquest dijous. Per ara, Pedro Sánchez no està disposat a prescindir de Robles ni de cap altre membre del govern espanyol perquè estan en una fase d’esclariment dels fets.