La primera resposta de Sánchez al cas Pegasus: un lapsus i una negació

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha parlat per primera vegada del cas Pegasus i ho ha fet sense apartar-se ni un mil·límetre del discurs del PSOE en els últims dies. La intervenció de Sánchez durant la sessió de control al Congrés dels Diputats ha estat marcada per un lapsus –ha confós Rufián amb Abascal– i una negació rotunda de qualsevol mala praxi del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) per l’espionatge massiu als polítics i activistes independentistes destapat pel grup canadenc d’experts en ciberseguretat Citizen Lab.

La compareixença de Pedro Sánchez per parlar del cas Pegasus havia generat molta expectació, ja que el president espanyol havia evitat fins ara parlar sobre l’escàndol de l’espionatge a l’independentisme. Malgrat que la Generalitat ha congelat totes les relacions polítiques amb el govern espanyol i que ERC amenaça de retirar el seu suport parlamentari al Congrés, Sánchez no ha mostrat cap predisposició a posar en marxa més accions per esclarir el cas. “El govern espanyol ha manifestat la seva voluntat d’esclarir els fets amb transparència”, ha dit en resposta a una pregunta del portaveu d’ERC, Gabriel Rufián.

Gabriel Rufián ha collat Pedro Sánchez pel cas Pegasus / ACN

El CNI ha utilitzat Pegasus

Rufián ha reclamat a Sánchez que digui si el govern de PSOE i Podemos “ha ordenat” espiar l’independentisme. “Si és així, seria terriblement greu, però si no [ho van ordenar], ho seria encara més perquè voldria que no han netejat les seves clavegueres“, li ha etzibat. Sánchez ha evitat respondre directament cap de les preguntes i s’ha limitat a dir que és un “tema seriós que requereix respostes serioses”, però no ha donat cap senyal que mostri la predisposició del PSOE a permetre una comissió d’investigació al Congrés dels Diputats, tal com demanen Podemos i els partits independentistes catalans, bascos i gallecs.

Sánchez considera que l’executiu espanyol està complint amb la demanda de transparència i considera que el “control intern” del CNI, la investigació del Defensor del Poble i la comissió de secrets oficials són suficients per donar resposta al cas Pegasus. “Tot el que ha fet el CNI és conforme a la llei”, ha dit el dirigent socialista, que de passada ha tancat files amb la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en els últims dies s’havia convertit en el possible boc expiatori de la crisi i de qui ERC ha reclamat la seva dimissió.

Tant Sánchez com Robles han assegurat que el CNI desclassificarà tots els papers relacionats amb l’espionatge a independentistes només “si així ho reclama la justícia”.

El lapsus de Sánchez

Pedro Sánchez ha protagonitzat una de les anècdotes de la jornada. El líder de Vox, Santiago Abascal, tenia el torn de paraula just abans de Gabriel Rufián. Quan li ha tocat respondre a Gabriel Rufián, Sánchez ha tingut un lapsus. “Moltes gràcies, senyor Abascal… millor dit, senyor Rufián. Disculpi’m. Ha estat un lapsus imperdonable”, ha dit entre les rialles de tot l’hemicicle. “Que m’espiïn d’acord, però que em digui Abascal…”, li ha respost Rufián.