L’informàtic que va revelar el cas Pegasus, investigat pel Tsunami Democràtic

L’informàtic redactor de l’informe tècnic que va destapar l’escàndol de l’espionatge a més d’una seixantena de líders independentistes en el cas Pegasus, Elies Campo, està sent investigat per l’Audiència Nacional pel Tsunami Democràtic. Segons han avançat El Periódico i El Mundo, l’informàtic està sent investigat des del 2019 per la creació d’aquesta plataforma independentista. L’Audiència Nacional vol saber qui dirigia el Tsunami Democràtic i com es finançava, entre altres aspectes del seu funcionament. Tot aquest cas continua a hores d’ara sota secret de sumari, però aquest dijous s’ha conegut aquest aspecte.

L’informàtic Elies Campo és una de les persones que han estat espiades amb el malware isrealià Pegasus, juntament amb Pau Escrich i Jordi Baylina, que també estan sent investigats pel Tsunami Democràtic. Aquest programari només es ven a estats i té l’avantatge que la persona no s’assabenta que el seu telèfon està intervingut. Aquest dijous s’ha conegut que el president espanyol, Pedro Sánchez, va autoritzar el CNI a utilitzar Pegasus. Aquest diari també ha avançat aquest vespre que els Mossos també tenien intenció d’adquirir un programari semblant a Pegasus.

Campo va posar en alerta els líders independentistes

Segons la informació d’El Periódico, el jutge que porta aquest cas no ha demanat mai la col·laboració del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) per obtenir informació d’Elies, però sí que va autoritzar a instal·lació d’un programa que no s’especifica. El juliol de fa dos anys, al 2020, l’eurodiputat d’ERC Jordi Solé -un dels noms que s’ha destapat en el cas Pegasus- va demanar ajuda a Campo perquè sospitava que li podien haver infectat el mòbil.

Llavors Campo, que és enginyer de telecomunicacions i ha desenvolupat la seva carrera a Sillicon Valley el va ajudar i va corroborar que efectivament el telèfon estava intervingut. Gràcies a això Solé va posar en alerta altres líders independentistes, tot i que no s’ha evitat que més d’una seixantena de polítics, activistes i advocats sobiranistes hagin patit aquest atac.