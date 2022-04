‘Ens estan vigilant’: el cas Pegasus convertit en merchandising

El Catalangate o cas Pegasus ha tingut moltes respostes, però segurament la més particular és la de la Força de la gent, una empresa que ha creat una plataforma amb una pàgina web on es venen productes del Catalangate. A la col·lecció de camisetes, tasses i mascaretes del tsunami democràtic i l’1 d’Octubre s’hi afegeixen ara aquests mateixos productes però del Catalangate. Aquests productes de merchandising utilitzen l’eslògan ‘Ens estan vigilant’ i tenen un preu de 14,95€ en les tasses i mascaretes i 19,99€ en les camisetes.

L’escàndol del Catalangate ha provocat reaccions internacionals i un terrabastall polític a Catalunya. Tot va començar el 18 d’abril, el dia de Pasqua, quan Ronan Farrow va destapar l’escàndol d’espionatge a líders independentistes gràcies a una investigació de The Citizen Lab. La investigació va destapar que l’Estat espanyol havia estat espiant una seixantena d’independentistes -polítics, activistes, advocats i familiars- durant cinc anys. Alguns d’aquests líders polítics investigats il·legalment per l’Estat espanyol són els presidents Carles Puigdemont, Pere Aragonès, Quim Torra i Artur Mas.

En particular, el més afectat per l’espionatge espanyol és el president a l’exili, Carles Puigdemont, ja que bona part del seu entorn més pròxim estava sent espiat pel govern espanyol. Entre ells, la seva dona, Marcela Topor, el seu advocat, Gonzalo Boye i Josep Lluís Alay.

Sánchez salva un decret pels pèls i l’aritmètica trontolla

Aquesta setmana el cas Pegasus ha estat apunt d’enviar en orris l’aritmètica del Congrés que manté en peu el govern espanyol. Després de les declaracions de Margarita Robles en què justificava l’espionatge des de la cambra baixa amb la pregunta retòrica “què ha de fer un estat quan declaren la independència”, ERC va demanar el seu cap, però Pedro Sánchez no els ho ha concedit tot i posar en perill la governabilitat de l’Estat espanyol. Aquest dijous el decret de mesures per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna ha obtingut llum verda gràcies a EH Bildu, però els republicans hi han votat en contra, el que podria donar pistes del que farà ERC en futures votacions.