ERC avisa que sense dimissions pel cas Pegasus es mantindrà en el ‘no’ a Sánchez

La secretària general d’ERC, Marta Vilalta, ha avisat que sense dimissions pel cas Pegasus el seu partit es mantindrà en el ‘no’ al govern de Pedro Sánchez. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Vilalta ha lamentat que l’executiu espanyol no vulgui reconèixer la “gravetat” del Catalangate i ha insistit que la “relació està tocada i la confiança, trencada”. ERC va votar contra el decret anticrisi de Sánchez com un “toc d’atenció”, malgrat que el president espanyol va aconseguir tirar-lo endavant igualment gràcies als vots de Bildu i el PNB, que van criticar l’actitud de la Moncloa.

“Sánchez va salvar el decret, però per salvar la legislatura queden molts decrets per aprovar”, ha recordat la secretària general d’ERC. Vilalta ha negat un pacte amb Bildu per poder votar en contra de Sánchez sense posar en risc el paquet d’ajudes per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna sobre l’economia espanyola. “No sabíem el sentit del vot de la resta de grups del Congrés”, ha dit. “Prenem les decisions per nosaltres mateixos”.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Congrés dels Diputats / ACN

ERC es mantindrà ferma amb el cas Pegasus

Els republicans consideren que la “falta de reacció” del govern espanyol els obliga a mantenir-se ferms. “Ens mantindrem en la nostra posició”, ha repetit Vilalta. Els republicans només acceptarien una nova reunió de la taula de diàleg si abans s’ha reconstruït la confiança. “Qui s’ha de moure i deixar de fer el joc a les clavegueres és el govern espanyol”, ha defensat. “Mentre no hi hagi canvis, la nostra posició és denunciar els fets i reclamar responsabilitats. Fan veure que sí que fan, però sense fer res”, ha criticat.

“Han trencat la majoria per no assumir responsabilitats i haurien de ser els primers a voler-ho esclarir”, ha afirmat. Vilalta ha tornat a apuntar a la ministra de Defensa, Margarita Robles, com a principal responsable del cas Pegasus i ha assegurat que, si ella no vol dimitir, Sánchez l’hauria de cessar per la seva justificació de l’espionatge massiu a l’independentisme. “En un estat democràtic [les seves paraules] haurien provocat un cessament”, ha assegurat. ERC manté que el ‘no’ al decret anticrisi és un “gest de força i indignació” i ha demanat al govern espanyol que reaccioni si vol salvar la legislatura. “Calia plantar-se”, ha justificat.

Investigació amb transparència

Els partits independentistes consideren que les mesures promeses fins ara pel govern espanyol –un “control intern” al CNI, una investigació del Defensor del Poble i una comissió de secrets oficials al Congrés– són “insuficients” per esclarir el cas, ja que en cap dels tres casos podrà transcendir el resultat perquè els serveis secrets espanyols estan protegits per llei. A més, el govern espanyol tampoc té cap intenció de desclassificar documents o crear una comissió d’investigació al Congrés, com volen ERC, Junts i la CUP.