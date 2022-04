Citizen Lab investiga si Pegasus va espiar 150 persones més

Citizen Lab investigua si el programa Pegasus va utilitzar els 65 mòbils de polítics i activistes independentistes per infectar els terminals de 150 persones més. Segons pública El Confidencial, el grup d’experts en ciberseguretat de la Universitat de Toronto està fent anàlisis forenses dels telèfons intervinguts per esclarir si l’espionatge massiu a l’independentisme és més ampli del que s’havia pensat en un primer moment. Entre els nous objectius hi hauria periodistes de mitjans catalans i espanyols.

El govern espanyol, que intenta a la desesperada fer un control de danys pel cas Pegasus, manté que l’espionatge a líders independentistes ha sigut molt acotat i sempre d’acord amb la llei. Una filtració recent del CNI xifra en 18 persones els investigats pels serveis secrets espanyols per la seva participació en la creació del Tsunami Democràtic i els contactes internacionals de l’independentisme després de la sentència del Procés a finals del 2019. Entre els espiats hi ha Elias Campo, un enginyer que va participar en el disseny de l’estructura tecnològica del Tsunami.

El cas Pegasus, una investigació minuciosa

La investigació de Citizen Lab va començar fa dos anys, quan va accedir a una llista de telèfons contaminats gràcies a la seva cooperació amb Whatsapp. Molts tenien prefix espanyol i durant la primera fase de la investigació es va destapar l’espionatge als mòbils de l’expresident del Parlament, Roger Torrent, i del líder d’ERC a Barcelona, Ernest Maragall. A partir d’aquesta primera troballa, els partits i les entitats independentistes van elaborar una llista de mòbils susceptibles d’haver estat espiats.

Després de la detecció dels primers 65 mòbils espiats, Citizen Lab analitza l’abast de la infecció, que podria haver arribat a almenys 150 persones més. Entre els afectats hi podria haver assessors i col·laboradors dels líders independentistes, així com de persones vinculades a Òmnium, l’ANC i els CDR. També hi hauria persones d’altres autonomies sense vincle amb l’independentisme. Aquesta segona fase és possible perquè el grup d’investigació ha pogut accedir a sistemes que permeten fer anàlisis forenses dels mòbils Android. Fins ara tots els telèfons estudiats eren iPhone.