Pegasus uneix l’independentisme només per anar als tribunals

La política és una cosa, però l’actuació judicial n’és una altra. Quatre advocats, Toni Abad, Gonzalo Boye, Benet Salellas i Andreu Van den Eynde, que dirigeixen diverses defenses dels represaliats per independentistes, tant a l’Estat com a la Unió Europea, han explicat l’estratègia judicial davant l’escàndol del Catalangate per l’espionatge amb Pegasus a més de 65 noms relacionats amb el Procés.

L’acte, organitzat per Òmnium Cultura a la Universitat de Barcelona, ha servit perquè tots quatre lletrats hagin detallat, fins els límits que permet la investigació, explicar la seva estratègia per poder fer que els jutges investiguin així com apuntar tot allò que s’ha vulnerat amb el Catalangate. En aquest sentit, Boye ha recordat que el reglament de la Unió Europea que es refereix als procediments davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea i del Tribunal General de la Unió Europea preveu que els “advocats que hi participin tenen immunitat” i no només el dret a secret professional.

“És un delicte de manual”, ha sostingut Boye. En aquest marc, ha advertit que l’Estat “no sap quina informació té l’independentisme” sobre l’espionatge i les dades que han acumulat, indicis i proves que poden conduir a l’origen i als responsables del Catalangate. En definitiva, una informació que pensen utilitzar per argüir les seves demandes i querelles a nivell estatal i internacional. Boye creu que la millor alternativa és querelles individualitzades.

Un delicte i un atac

Per la seva banda, Van den Eynde ha recordat que el jutge i el fiscal que instrueixen la denúncia presentada per l’expresident del Parlament, i actual conseller d’Empresa, Roger Torrent, dirimida al jutjat 32 de Barcelona, veuen indicis de delicte en l’espionatge que van patir als seus mòbils. Un fet absolutament contradictori amb el que va confirmar la ministra de Defensa, Margarita Robles, el passat dimecres en seu parlamentària. “El procediment ha d’entrar en una nova fase”, ha informat Van den Eynde per tal d’acumular més causes en aquest procés.

De fet, l’advocat penalista entén que a la vista dels primers indicis, NSO, l’empresa israeliana, és coautor o partícip necessari del procés d’espionatge. D’aquí que reclami aprofitar aquesta oportunitat per mostrar els delictes que porta a terme l’Estat per reduir el sobiranisme i presentar la querella contra l’empresa israeliana fabricant i distribuïdora de l’spyware. “Hem de portar els jutges al racó on no es puguin escapar perquè s’investigui”, ha sentenciat. També ha pregat a la ciutadania a “pressionar” perquè els òrgans de l’Estat “no s’escapin” de donar explicacions sobre el Catalangate.

Per la seva banda, Salellas ha definit el Catalangate com un “atac” que no és cap broma. Toni Abad, advocat de l’ANC, ha recordat que en cap cas es pot perseguir o vigilar ningú pel simple fet de ser independentista. Cap d’ells, però, ha volgut detallar cap de les estratègies judicials que es portaran a terme. “Farem un plantejament obert de les querelles per investigar totes les agències governamentals espanyoles”, ha subratllat Salellas que insisteix que l’Estat no es pot negar a investigar-les. Així posarà a la llista tant el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), la Guàrdia Civil i el Cos Nacional de Policia. Salellas remarca que no hi ha “cap dubte” que les agències governamentals espanyoles han “participat” del ‘Catalangate’, però cal escatir quina i de quina manera. Salellas troba “indiscutible” l’autoria de NSO.

Juristes i polítics fan costat als quatre advocats

Entre els assistents, el president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich; advocats com Laia Serra, Eva Pous, Agustí Carles, August Gil Matamala, Dolors Feliu, Quim Jubert, Anaïs Franquesa, Toni Cruanyes o Ramon Setó així com representants de partits polítics víctimes del cas, o la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie.