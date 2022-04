Marató independentista a la premsa internacional per denunciar el cas Pegasus

L’esclat del cas Pegasus a Catalunya ha revifat l’interès mediàtic pel conflicte català i l’independentisme ha tornat a ser protagonista a les institucions europees. Des de la roda de premsa conjunta a Brussel·les amb Carles Puigdemont (Junts), Oriol Junqueras (ERC), Carles Riera (CUP), ANC i Òmnium, el govern de Pere Aragonès s’ha embarcat en una marató per denunciar el Catalangate a la premsa internacional, molt més ràpida a reaccionar que els mitjans espanyols quan es va destapar l’espionatge massiu a l’independentisme.

Aragonès ha estat dels més actius i ha concedit una dotzena d’entrevistes o declaracions a mitjans internacionals: Der Spiegel, Politico, Reuters, The Guardian, Associated Press, Luzerner Zeitung, Sueddeutsche Zeitung, Haaretz, Irish Times, AFP, Al Jazzera i La Repubblica, segons ha recopilat l’ACN. En totes elles ha advertit que la “confiança en el govern espanyol està danyada”, ha culpa directament el CNI i ha avançat les relacions polítiques amb l’estat es mantidran congeladas fins que hi hagi dimissions i una investigació amb cara i ulls.

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, a la sessió de control al Govern del Parlament / ACN

La consellera d’Acció Exterior, Victòria Alsina, també ha estat molt activa i ha constatat la “preocupació” que desperta el Catalangate a les institucions durant la seva gira de quatre dies per l’Europa Central, on s’ha reunit amb representants d’Àustria i Eslovàquia. Alsina ha estat entrevistada a mitjans com Milenio TV de Mèxic, el diari d’Eslovàquia Pravda, Aktuality Eslovàquia, TA3 Eslovàquia, Kronen Zeitung, Tiroler Tageszeitung, Die Presse, AFP, les televisions públiques de Portugal i Holanda.

Les maniobres del CNI

Alsina també ha denunciat les maniobres del govern espanyol i del CNI per espiar l’independentisme i ha reclamat la intervenció de la Unió Europea, a qui ha recomanat que “vigili de prop Espanya”. Per la seva banda, el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha estat entrevistat al The Washington Post; el conseller d’Empresa, Roger Torrent, ha concedit una entrevista al diari argentí Clarín; i l’expresident d’Òmnium Jordi Cuixart i Texll Bonet han estat protagonistes del podcast de l’editor de The New Yorker i autor del reportatge que ha destapat el cas, David Remnick.

La Comissió Europea, que considera “inacceptable” l’espionatge a ciutadans, periodistes i polítics europeus, s’ha desentès de qualsevol investigació i ha reclamat a l’estat espanyol que ho investigui. El Parlament Europeu debatrà la setmana que ve sobre l’espionatge a eurodiputats amb el programa Pegasus, mentre en paral·lel hi ha una comissió especial que investiga l’ús de programes espia per part dels estats europeus contra els seus propis ciutadans.