Junts acusa el govern espanyol de voler “eliminar l’independentisme”

La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, ha acusat el govern espanyol de voler “frenar i eliminar” l’independentisme per tots els mitjans possibles i ha assegurat que les últimes setmanes han permès constatar que no es pot “separar” el govern de l’Estat, com alguns polítics socialistes intenten fer per salvar l’executiu de Pedro Sánchez. “No és només el CNI”, ha dit en una entrevista a TV3.

Nogueras ha assenyalat que Sánchez és el “màxim responsable” del cas Pegasus després que s’hagi sabut que durant el seu mandat el CNI ha utilitzat Pegasus per espiar independentistes. ERC, Junts i la CUP continuen reclamant una comissió d’investigació al Congrés dels Diputats, però estan convençuts que el PSOE la bloquejarà. “Si no volen que s’investigui, donaran a entendre que tenen alguna cosa a amagar”, ha etzibat.

El govern espanyol ha posat en marxa la comissió de secrets oficials per “escenificar que fa alguna cosa” per esclarir l’escàndol de l’espionatge massiu a l’independentisme, però en realitat no té cap intenció de donar explicacions. Segons Nogueras, les revelacions de Citizen Lab demostren que la vigilància als líders i principals activistes de l’independentisme és una “estratègia preparada i estudiada que fa molt temps que funciona. No és anecdòtica”.

El govern espanyol no negociarà res

Per Junts, “l’estat vol frenar i eliminar l’independentisme”, no negociar una solució al conflicte polític entre Espanya i Catalunya. “L’estat espanyol no negociarà mai la independència”, ha insistit. “Com a molt, negociarem com ens repartim els actius quan siguem fora”. Nogueras ha recordat que la taula de diàleg va “néixer congelada” i que el govern de Pedro Sánchez “no té intenció de dialogar de veritat”.

“Des del primer minut, Junts ha dit que no es pot pactar amb un estat que et vol eliminar”. Nogueras ha celebrat que ERC hagi obert els ulls i espera que la unitat mostrada aquest dijous al Congrés es pugui sostenir en el temps. La portaveu de Junts també ha enviat un dard a Bildu, que amb els seus vots va salvar el decret anticrisi de Sánchez. “Els partits independentistes, junts tenim la clau. Per separat, no. El decret ha tirat endavant igualment”, ha lamentat Nogueras, que ha recordat que Jon Iñarritu també està entre els afectats pel cas Pegasus.