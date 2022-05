Felip VI evita tot comentari polític a Barcelona mentre es parlava de Pegasus al Congrés

Felip VI ha evitat tota referència política en el seu discurs a Barcelona en un acte dins de la Reunió Anual del Cercle d’Economia que es feia simultàniament a la compareixença al Congrés de la directora del CNI pel Catalangate de l’espionatge amb el programa Pegasus a polítics i altres independentistes catalans. Tot i que ahir aquestes mateixes jornades van ser l’escenari on el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va criticar l’actitud del govern espanyol en aquesta crisi, com era de preveure el rei espanyol s’ha centrar a lloar els empresaris catalans i a llançar missatges genèrics sobre el moment crucial que viu la societat. Tanmateix, no ha pogut evitar fer una referència directament patriòtica quan ha valorat “la gran tasca per Espanya” que, segons ell, fan les tres empresàries guardonades amb el premi José Manuel Lara, l’entrega dels quals ha presidit.

Felip de Borbó ha celebrat les idees, la innovació i l’esperit emprenedor dels empresaris catalans i ha subratllat que la societat necessita més que mai “idees innovadores”. Ha agraït la feina del Cercle i que “continuï estan al capdavant del teixit empresarial tot i la situació d’incertesa”.

El premi José Manuel Lara el recollien tres empresàries i directives per primera vegada en la història del guardó, que reconeix l’ambició i el propòsit empresarial. I ha sigut en referir-se a elles quan el monarca espanyol ha recalcat que les idees, la innovació i l’esperit emprenedor són aspectes “claus” de l’economia i que les premiades “han fet una gran feina per Espanya”.

Pla americà del rei Felip VI durant l’entrega de premis de la Fundació Princesa de Girona el 4 de novembre del 2019 a Barcelona. (Horitzontal)

A més també ha fet referència a totes aquelles empreses que segueixen treballant pel creixement tot i la situació de crisi i incertesa actual. Felip de Borbó també ha parlat de la necessitat de “no quedar-se enrere” i ha assegurat que el teixit empresarial “no es pot relaxar” i que. “Cal aprofitar bé els avantatges que pot generar el nostre talent, el nostre enginy, la nostra obertura i la vitalitat d’una societat solidària”, ha dit.

Qui són les tres guanyadores del premi José Manual Lara

Enguany el premi José Manuel Lara és femení i per a tres dones. Les empresàries i directives Mireia Trepat (Freshly Cosmetics), Pilar Mateo (Inesfly) i Muriel Bourgeois (MiCuento) han pujat a l’escenari a recollir el guardó que premia l’ambició i el propòsit empresarial. Les iniciatives compleixen els requisits del premi i estan encarades en la cultura de la innovació. Totes tres han creat tres empreses que intenten solucionar problemes diversos de la societat actual.

Muriel Bourgeois ha creat una companyia que personalitza contes per a nens amb diversitat funcional i ja treballa amb diferents impremtes a nivell global i han arribat a més de 700.000 famílies. Una altra de les iniciatives és la de Pilar Mateo, la seva companyia anomenada Inesfly ajuda a intentar frenar l’expansió de malalties endèmiques en societats del tercer món. Finalment, l’empresària catalana Mireia Trepat ha recollit el premi per la seva companyia Freshly Cosmetics, que crea productes de cosmètica natural amb materials sostenibles i sense additius químics.