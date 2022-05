El CNI apunta a un país estranger o a les clavegueres pel cas Pegasus

El CNI apunta a un país estranger o a les clavegueres de l’estat d’estar darrere del cas Pegasus. El portaveu d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha explicat després d’assistir a la comissió de secrets oficials que la directora del CNI, Paz Esteban, s’ha espolsat qualsevol responsabilitat per l’espionatge massiu a l’independentisme i ha criticat que els serveis secrets espanyols ja havien “filtrat” a la premsa tot el contingut de la reunió. “Qui vulgui saber [què s’ha dit], que llegeixi els articles de premsa”, ha lamentat en declaracions a TV3.

Paz Esteban ha comparegut al Congrés per donar explicacions sobre la vintena de dirigents independentistes vinculats amb el Tsunami Democràtic que van ser espiats amb l’aval del Tribunal Suprem. Fonts del CNI havien confirmat de manera extraoficial que Esteban no es mouria ni un mil·límetre d’aquests casos i neguen qualsevol vincle amb la resta d’intervencions de mòbils, que podrien haver afectat a més de 200 persones. Els serveis secrets espanyols creuen que darrere del cas Pegasus hi podria haver un govern estranger –el Marroc i Rússia serien els principals sospitosos– o organismes de l’estat que treballen pel seu compte.

Gabriel Rufián durant la roda de premsa d’aquest dimarts al Congrés dels Diputats / EP

En tots dos casos, Rufián considera que és una “negligència brutal” per part del CNI i ja tornat a reclamar responsabilitats polítiques per l’escàndol. El diputat d’ERC també ha criticat durament l’opacitat de la intel·ligència espanyola, ja que Esteban s’ha negat a donar cap informació sobre Pegasus. “Ha estat una comissió de secrets sense secrets”, ha dit Rufián, que ha marxat de la reunió abans que acabés formalment. La legislació espanyola impedeix els diputats donar qualsevol detall del contingut de la comissió, però en aquest cas ja s’havia explicat tot a través dels mitjans.

La diputada de Junts, Míriam Nogueras, s’ha mostrat molt més continguda i s’ha limitat a dir que la reunió de la comissió de secrets oficials demostra que “cal una investigació” a fons del cas Pegasus. Nogueras, una de les persones espiades pel programa israelià, ha exigit “màxima transparència” i ha avançat que el seu grup demanarà la “desclassificació” de tota la documentació que el CNI ha portat a la trobada, una decisió que depèn del consell de ministres.

El CNI, al centre de la polèmica del cas Pegasus

El CNI està al centre de la polèmica que s’ha generat pel cas Pegasus perquè no només està darrere d’algunes escoltes a dirigents independentistes, sinó que a més no han pogut impedir que el programa s’hagi utilitzat per espiar els mòbils de Pedro Sánchez i d’almenys tres dels seus ministres –Defensa, Interior i Exteriors–. La Moncloa ha avançat que aquesta setmana farà pública la llista completa de membres del govern que han estat espiades amb Pegasus i de l’abast de la bretxa de seguretat.

Els serveis secrets espanyols senten que Pedro Sánchez els ha venut per intentar salvar la legislatura i estan molt molestos amb la Moncloa per haver filtrat l’error de seguretat que ha permès espiar el govern, ja que el ministre de Presidència, Félix Bolaños, va reconèixer l’espionatge s’ha descobert un any després que tingués lloc i només s’havia fet una anàlisi dels mòbils perquè Citizen Lab havia destapat el Catalangate.