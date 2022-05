Manifest de dirigents de Junts per demanar que Borràs i Turull facin pinya al congrés

Un manifest signat per 175 dirigents de Junts, amb càrrecs orgànics i institucionals –diputats, alcalades, ex consellers– demana a Laura Borràs i Jordi Turull que facin pinya per una candidatura única al congrés del partit, que se celebra el 4 de juny a Argelers (Catalunya Nord), i es presentin per a presidenta i secretari general respectivament. El manifest s’ha distribuït entre la militància el dia que Carles Puigdemont ha anunciat que deixarà la presidència del partit, i l’objectiu és evitar que la presidenta del Parlament es presenti a l’elecció per a la secretaria general en competència amb Jordi Turull. Borràs no ha pres encara cap decisió i la incògnita que representa està afegint nerviosisme als dirigents del partit, que volen una transició pacífica amb una única candidatura. De fet, el mateix Jordi Sànchez va demanar unitat el dia que va anunciar que deixava el càrrec, al consell nacional celebrat a Alcarràs, i va apostar obertament per Jordi Turull com a futur secretari general.

Els consellers que signen: una absència destacada

Entre els signants n’hi ha de tan significatius com els dels consellers d’Economia, Jaume Giró, d’Afers Socials, Violant Cervera, de Justícia, Lurdes Ciuró, de Salut, Josep Maria Argimon i d’Exteriors, Victòria Alsina. Dels consellers designats per Junts, només falten el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró –una absència especialment destacada– i la consellera d’Universitats, Gemma Geis.

També signen el president del grup parlamentari, Albert Batet, els diputat Joan Canadell i Ramon Tremosa, el també diputat i exconseller exiliat Lluís Puig, i els ex presos polítics i ex consellers Josep Rull i Quim Forn.

L’absència de Jordi Puigneró en el manifest és una de les més destacades / EP

Agraeixen el relleu de Puigdemont i Sànchez

El text agraeix la feina feta fins ara per Carles Puigdemont i Jordi Sànchez com a president i secretari general sortints remarca el “seu gest de provocar el seu propi relleu” en el lideratge de la formació. I afegeix: “Només des de la unitat col·lectiva i la generositat individual encararem amb èxit els reptes que tenim”. Els signants ressalten la seva voluntat que el partit “segueixi sent un actiu, al costat de la societat, per culminar el procés que l’1 d’octubre va expressar-se tan dignament a les urnes en el referèndum d’autodeterminació”.

Aposten per Laura Borràs i Jordi Turull com a nous líders

Com a conclusió, afirmen que no hi ha ningú “amb més força i lideratge que Laura Borràs per assumir la presidència del partit i Jordi Turull la secretaria general“. Borràs ha estat especialment crítica amb Jordi Sànchez durant el seu mandat com a secretari general. Aquestes tensions han desembocat en la dimissió de Sànchez i la seva aposta per Turull com a relleu.

Jordi Turull, el principal rival de Laura Borràs en la cursa per la secretaria general de Junts | Jordi Borràs

Distància entre Borràs i Sànchez

Un dels enfrontaments recents entre Borràs i Sànchez va produir-se fa poques setmanes. Borràs va discrepar del fins ara secretari general del partit en creure que “no hi ha falta de lleialtat de grup” ni tampoc “excés de vanitat al partit”, com havia dit Sànchez en una entrevista tot i que va assegurar que no ho personalitzava en ningú en concret. Borràs va defensar la “riquesa” del fet que hi hagi gent molt diferent al partit.

En aquesta entrevista en què Borràs va evidenciar la distància amb Sànchez, la presidenta del Parlament va evitar pronunciar-se sobre la seva candidatura per substituir-lo a la secretaria general. Es va limitar a dir que està a disposició de la militància i hi és “a totes” perquè veu els reptes com “una oportunitat”. Aquest dimarts s’ha evidenciat que a banda de la militància, Borràs té molts suports entre membres destacats del partit.

Borràs, però, va evitar parlar de “pugnes” dintre del partit, sobretot entre els dos noms que més sonen per substituir Sànchez. “Tothom vol veure pugnes a tot arreu”, va dir en aquesta entrevista a Ràdio 4 en què va assegurar tenir una “magnífica relació” amb el que seria el seu rival al congrés extraordinari.

Ara que ja se sap que Puigdemont no seguirà com a president de Junts per centrar-se en la seva presidència al Consell per la República queden moltes incògnites que s’hauran de resoldre en el pròxim congrés de Junts, que serà el 4 de juny a la Catalunya Nord.