Puigdemont podria tornar a Espanya amb la delegació europea que investiga Pegasus

L’advocat i diputat de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, creu que el president català a l’exili, Carles Puigdemont, podria tornar a Espanya més aviat del que es pensava. Tot i que encara està d’una sentència clau al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Puigdemont podria tornar a trepitjar territori espanyol gairebé cinc anys després d’exiliar-se a Bèlgica gràcies a la seva condició de membre de la comissió del Parlament Europeu que investiga l’ús del programa Pegasus.

“Si entra en territori espanyol com a membre de la delegació té tota la protecció d’aquesta condició“, ha dit Cuevillas en una entrevista a Catalunya Ràdio. El lletrat creu que el retorn de Puigdemont és una “possibilitat” i considera que, “si entra com a membre de la comissió de l’Eurocambra, l’estat espanyol no s’atrevirà a detenir-lo“. Cuevillas s’ha mostrat convençut que, si no és ara, serà més endavant, però que Puigdemont acabarà tornant.

El president català a l’exili, Carles Puigdemont, al Parlament Europeu / ACN

El diputat de Junts creu que Puigdemont “guanyarà la batalla i tindrà reconegut el dret de poder tornar a Catalunya i a territori de jurisdicció espanyola”. Una altra cosa és “si l’estat espanyol estarà disposat a respectar” el que decideixi la justícia europea. Com a eurodiputat, Puigdemont gaudeix d’immunitat de desplaçament per tota la Unió Europea. Tot i que les euroordres contra ell i la resta d’exiliats continuen suspeses, tal com ha reconegut el Tribunal General de la UE, les ordres nacionals de detenció encara estan actives.

Espanya respectarà la immunitat de Puigdemont?

Aquest mateix dissabte, Carles Puigdemont ha alertat durant una sessió de treball al Parlament Europeu que l’ús del programa Pegasus és una “amenaça profunda per a la democràcia europea“. El president català a l’exili creu que la Unió Europea no és prou “exigent” amb els estats que “abusen d’aquestes eines”. El cas Pegasus podria afectar ja a més de 200 persones, la majoria polítics i activistes independentistes, segons Citizen Lab.

El grup d’investigació de la Universitat de Toronto creu que Pegasus hauria pogut aprofitar la infecció dels 65 mòbils denunciada fa dues setmanes per estendre el seu espionatge massiu a 150 persones més, entre les quals hi hauria periodistes de mitjans catalans i espanyols, assessors de polítics independentistes, membres d’Òmnium, l’ANC i els CDR i fins i tot persones de la resta de l’estat sense cap vincle directe amb l’independentisme català.