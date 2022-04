Puigdemont alerta que Pegasus és una “amenaça” per a la democràcia europea

El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha alertat aquest dissabte a Estrasburg que el programa Pegasus és “una amenaça profunda per a la democràcia europea”. Durant la seva intervenció al plenari de la Conferència sobre el Futur d’Europa que s’ha celebrat al Parlament Europeu, el també eurodiputat de Junts ha avisat que l’ús indiscriminat d’aquesta mena de sistema de vigilància suposa un risc per als “drets fonamentals” a la Unió Europea.

“No som prou exigents amb els nostres estats que abusen d’aquestes eines”, ha dit Puigdemont amb relació al cas Pegasus, que ja podria afectar més de 200 persones després que Citizen Lab hagi anunciat que investiga si el programa espia –utilitzat pel CNI, entre altres agències– hauria fet servir els mòbils dels líders independentistes per infectar els terminals de periodistes, assessors i membres de la societat civil catalana.

Puigdemont ha exigit rapidesa de reacció a la UE. “Hi ha problemes que requereixen canvis ràpids, com la violació de drets bàsics, que es veu en l’espionatge de Pegasus, que és una amenaça profunda a la democràcia europea”, ha dit. L’eurodiputat de Junts també ha demanat que el document aprovat es concreti en accions tangibles. Cal que “l’aproximació entre ciutadans i institucions no es perdi, ni sigui una excepció en la història de la Unió Europea”, ha avisat.

El futur d’Europa

El plenari de la Conferència sobre el Futur d’Europa, que s’ha reunit aquest dissabte a Estrasburg, ha deixat la iniciativa la proposta de promoure l’oficialitat del català i la iniciativa per crear un “mecanisme europeu de claredat” per establir un marc legal i un mecanisme de diàleg per als possibles casos d’autodeterminació a Europa han quedat fora de les 49 propostes per guiar les reformes de futur de la UE.

L’eurodiputat de Bildu, Pernando Barrena, que també ha participat en la sessió, ha mostrat el seu “malestar” per la decisió, que considera “arbitrària”. La proposta per establir un mecanisme de claredat havia estat de les més votades pels ciutadans europeus. “No es pot deixar les nacions sense estat fora del resultat de la reflexió de la COFOE”, ha lamentat. Entre les propostes que sí han passat el filtre hi ha l’eliminació del dret a veto dels estats, l’impuls d’unes forces armades europees o la creació de llistes electorals transnacionals. També una de genèrica sobre la protecció de les llengües minoritàries i regionals.