Moment clau per l’exili: el TJUE examina dimarts les prejudicials de Llarena

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) examina aquest dimarts les qüestions prejudicials que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, va plantejar a la justícia europea sobre l’euroordre contra el president de la Generalitat a l’exili, Carles Puigdemont. Llarena qüestiona la decisió de Bèlgica de no extradir els encausats pel referèndum de l’1-O i vol que Luxemburg aclareixi si els jutges belgues fan una interpretació correcta de la normativa que regula les euroordres.

El cas a Luxemburg podria ser un moment decisiu per l’exili. Tal com va explicar el Món, si el TJUE resol la qüestió prejudicial a favor de Puigdemont, tots els exiliats podrien tornar a casa. El tribunal europeu ha de resoldre l’aclariment que va demanar de Llarena sobre l’eficàcia de les euroodres després que Bèlgica denegués l’extradició del conseller Lluís Puig. El Tribunal d’Apel·lació de Bèlgica va denegar de nou a principis del 2021 l’extradició de Puig, un cop molt dur per la justícia espanyola.

A més de la defensa de Puigdemont, de l’estat espanyol i del belga, Polònia i Romania també s’han personat en el cas per defensar el punt de vista espanyol. En canvi, Itàlia, que té paralitzat un judici d’extradició contra el president a l’exili, ha decidit no personar-se en les prejudicials. La decisió del TJUE és important perquè pot desencallar la situació de l’exili i, a més, permetrà aclarir alguns casos similars que hi ha en altres països de la Unió Europea.

La persecució de Llarena

Espanya intenta extradir Puigdemont des de finals del 2017, quan es va exiliar a Bèlgica. Després de dos intents fallits el 2017 i el 2018, a la tardor del 2019, després de la sentència del Procés, Pablo Llarena va reactivar les euroordres contra Puigdemoent i els consellers Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig. Les euroordres contra Puigdemont, Comín i Ponsatí van quedar paralitzades quan van ser escollits eurodiputats a principis del 2020.

L’únic cas que va continuar va ser el de Lluís Puig, acusat de malversació i desobediència, però el cas va quedar tancat quan la justícia belga va denegar per segona vegada la seva extradició. La sentència de Puig va desencadenar les prejudicials de Llarena perquè establia un precedent de cara a l’euroordre contra Puigdemont.