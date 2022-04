Puigdemont reclama a la UE des d’Àustria protegir les minories nacionals

El president català a l’exili, Carles Puigdemont, ha defensat aquest divendres en una conferència a la MCI The Entrepreneurial School de la ciutat austríaca d’Innsbruck, a Àustria, que els catalans haurien de tenir el dret a l’autodeterminació garantit dins de la Unió Europea (UE) i ha reclamat la protecció de les minories nacioals. Puigdemont ha assegurat que en una democràcia els drets civils i polítics han d’estar “garantits” i en aquest sentit ha posat en relleu que “l’autodeterminació és un d’aquests drets fonamentals, reconegut i acceptat pels estats de la UE”.

Acte seguit, Puigdemont ha volgut denunciar que aquest dret no està sent respectat en el cas dels catalans. “Els darrers anys, el meu país, Catalunya, ha intentat exercir el dret a l’autodeterminació per esdevenir un nou estat europeu si la majoria dels catalans així ho decidia”, però no ho ha aconseguit perquè aquest dret “no és respectat dins de la UE” per als catalans. Puigdemont ha admès que està “molt decebut” perquè la UE va reaccionar amb “silenci” davant la resposta policial de l’1-O.

Pugidemont també s’ha referit al diàleg amb Espanya i ha dit que si l’estat espanyol “respecta les decisions dels catalans” hi ha possibilitats de parlar. Però ha recordat que l’estat no el reconeix ni com a europarlamentari: “Comencem per acceptar els resultats de les eleccions, estem preparats per seure amb una agenda clara de qüestions per discutir i acordar; aquest malauradament no és el cas i no veiem per la part espanyola un compromís clar després de quatre anys de repressió: cal començar pel respecte i la resta serà”.

Protegir les minories nacionals

El president a l’exili ha reiterat que els catalans, com a “minoria nacional”, volen exercir el dret a l’autodeterminació “pacíficament i democràtica, sense la coerció de l’estat espanyol i la violència policial com l’1-O”. És per això que Puigdemont ha insistit en què “la UE ha de garantir internament els drets de les minories nacionals”. Puigdemont ha recordat l’exemple d’Escòcia i el Regne Unit, el reconeixement de la seva sobirania el 2014 i ha afegit que precisament aquest és el dret que “el 80% dels catalans ha demanat durant tota la darrera dècada” a través de manifestacions pacífiques. El president a l’exili ha subratllat a més que el 52% del Parlament és independentista i vol “el reconeixement del dret de crear el nostre propi estat”.

Puigdemont a Innsbruck amb representants del centre que l’ha convidat a fer una conferència / CP

Puigdemont ha defensat el projecte independentista basat en la voluntat dels catalans de “sobreviure coma nació” i, a resposta dels assistents a al conferència, ha dit que abans del 2010 es va intenta “fer les coses dins del sistema espanyol per millorar l’autogovern”, però aquestes accions no van ser respectades per l’estat espanyol. “Hi ha moltes raons per protestar, i una d’elles és tenir esperança per avançar en el procés d’independència”, ha comentat el president a l’exili. Puigdemont ha denunciat que el Tribunal Constitucional “va posar fi al pacte institucional” amb la sentència contra l’Estatut del 2010. “Després d’això Catalunya ja no es pot desenvolupar més, no podem veure una gran evolució de nosaltres mateixos perquè aquesta està limitada per Espanya, el Constitucional va canviar la Constitució i aquest és el gran problema”.

El “poder real” del Govern

El president a l’exili ha assegurat a més que “el poder real” del Govern català és actualment “menys que mai” perquè “és autònom sobre el paper” i “està controlat pel Tribunal Constitucional” que, al seu torn, està controlat per dos partits polítics, PP i PSOE. Puigdemont ha denunciat la voluntat d’Espanya d’aturar la lluita independentista i també que hagi tingut nou polítics empresonats i altres a l’exili. “Aquesta situació no és normal, no és acceptable dins de la UE que encara avui hi hagi milers de persones perseguies pels seves creences independentistes”, ha afegit.

Puigdemont, que ha denunciat també el cas Pegasus i l’espionatge del Catalangate, ha admès davant del públic austríac que el seu “gran error” va ser suspendre la declaració d’independència el 2017 perquè la voluntat de diàleg que se li va suggerir que hi havia pe r part de l’estat era una mentida. D’altra banda, Puigdemont ha explicat que es considera president a l’exili perquè va ser retirat del càrrec de forma “il·legal”, però ha assegurat, responent a preguntes, que Pere Aragonès és el president de Catalunya, escollit pel Parlament.