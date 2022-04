Puigdemont retreu a Reynders que es reuneixi amb Societat Civil Catalana

El president Carles Puigdemont ha lamentat aquest dilluns que l’eurocomissari de justícia, Didier Reynders, s’hagi reunit amb Societat Civil Catalana mentre “no troba mai temps” per reunir-se amb els eurodiputats de Junts. Puigdemont ha recordat que Junts va guanyar les eleccions europees a Catalunya, pel que Reynders hauria de trobar-se amb els eurodiputats de Junts. Junts volia reunir-se amb Reynders per parlar sobre l’estat de dret, la qualitat de la justícia espanyola i el seu efecte sobre el català, però per ara no s’han trobat.

Mira que hauria estat fàcil de rebre’ns. Però el comissari @dreynders no troba mai temps per escoltar els qui vam guanyar les eleccions europees a Catalunya i, en canvi, incompleix el codi de conducta per tal de satisfer un diputat de Ciudadanos, que és del seu grup polític. https://t.co/kL0fwObd2X — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) April 25, 2022

En una piulada a Twitter, Puigdemont ha estat molt dur amb Reynders per haver incomplert el codi de conducta per “satisfer un diputat de Ciutadans”, que és “del seu grup polític”. “Mira que hauria estat fàcil rebre’ns”, continua el president en la piulada a Twitter.

Reynders va saltar-se el codi de conducta de la Unió Europea

Els eurodiputats de Junts i, per tant, Carles Puigdemont, porten temps esperant una reunió amb l’eurocomissari de justícia. De fet, la van demanar al desembre del 2021 a través d’una carta. Els eurodiputats van enviar la missiva a l’eurocomissari de justícia al desembre, després que es coneixés que Reynders es va trobar amb membres de Societat Civil Catalana tot i que l’entitat no està inscrita al registre de transparència de la Unió Europea. El codi de conducta prohibeix als comissaris rebre entitats no registrades, pel que el comissari l’estava incomplint.

“Exemple de com els estàndards espanyols afebleixen Europa”

Puigdemont ha fet un tuit previ per denunciar el que considera que és “passar-se les normes pel clatell”. Considera que és un nou exemple de “com els estàndards espanyols afebleixen Europa”. “Un comissari que manifestament incompleix el codi de conducta per afavorir un soci polític no és apte per, després, elaborar els informes sobre el compliment del ‘rule of law’.