La UE va incomplir el seu codi de conducta reunint-se amb Societat Civil

La Comissió Europea va incomplir el seu codi de conducta reunint-se amb Societat Civil Catalana a finals de l’any passat. El desembre del 2021, el comissari de Justícia, Didier Reynders, es va reunir amb SCC malgrat que l’entitat espanyolista no estava inscrita al Registre de Transparència de la Unió Europea. No va ser fins a final de gener del 2022 que Societat Civil Catalana es va inscriure al registre. El codi de conducta de la UE prohibeix als comissaris europeus reunir-se amb organitzacions que no estiguin registrades.

Els eurodiputats de Junts, Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí, van alertar dels “estrets llaços” de SCC amb l’extrema dreta i van denunciar l’incompliment del codi de conducta en una pregunta registrada al Parlament Europeu, però Brussel·les ha esquivat la qüestió. En la seva resposta, enviada el divendres passat, la Comissió Europea va assegurar que sempre apliquen “alts estàndards de transparència en els contactes amb representants d’interès”, però no fa cap menció al seu propi codi de conducta.

“Els comissaris i els membres del seu gabinet només es podran reunir amb aquelles organitzacions o individus autònoms que estiguin registrats al Registre de Transparència (…) en la mesura que entrin en el seu àmbit d’aplicació”, resa l’article 7 de codi de conducta de l’executiu comunitari. El Registre de Transparència és una base de dades de “representants d’interès”, és a dir, lobbies, que duen a terme activitats per influir en la política de la Unió Europea.

Les excuses de la UE

“La nostra porta sempre està oberta i és important per a la CE relacionar-se amb la societat civil i escoltar diferents punts de vista”, va justificar llavors el portaveu del comissari de Justícia, Christian Wigand, quan va ser preguntat per la trobada amb l’entitat antiindependentista, que va aprofitar la reunió per parlar del Procés. La Comissió Europea ha tornat a defensar la reunió i ha recordat que manté un “diàleg obert, transparent i regular amb representants de la societat civil”.

L’aleshores president de SCC, Fernando Sánchez Costa, i l’eurodiputat de Ciutadans Ramón Bauzá es van reunir amb Reynders per reclamar a Brussel·les que obligués al govern espanyol i a la Generalitat a complir la sentència del 25% de castellà a les escoles. L’entitat va aprofitar la trobada per acusar el Govern “d’erosionar” l’estat de dret i va recordar al comissari “la importància que les euroordres es compleixin”, en referència al litigi obert entre Espanya i Bèlgica per l’extradició dels exiliats.