Escòcia pressiona Londres per celebrar un referèndum d’independència el 2023

Escòcia pressiona el Regne unit per celebrar un nou referèndum d’independència el 2023. La ministra d’Afers Rurals, Mairi Gougeon, ha assegurat que el govern escocès treballa per celebrar una nova consulta “en els mateixos termes que el 2014” i considera imprescindible que el referèndum “sigui reconegut internacionalment”, en especial per la Unió Europea. En una entrevista amb l’Agència Catalana de Notícies, Gougeon alerta que Londres intenta “posar barreres”, però confia que el govern de Boris Johnson s’acabarà “implicant constructivament en les converses”.

Gougeon, que està de visita a Catalunya, ha assegurat que el govern escocès no es planteja de moment retardar el referèndum, anunciat per a l’any que ve, a canvi de pactar amb Londres un full de ruta perquè sigui vinculant. “La gent ho vol com més aviat millor, perquè com més temps passa, més danys poden fer-nos, com hem vist amb el Brexit”, ha dit. Malgrat això, ha reconegut que la prioritat de l’executiu de Nicola Sturgeon és que la consulta tingui reconeixement internacional. “Volem garantir el referèndum i la independència com més aviat possible”.

Escòcia aposta per un referèndum d’independència reconegut internacionalment / ACN

Pressa per celebrar un referèndum d’independència

Respecte a la situació de l’independentisme català, la ministra d’Afers Rurals s’ha limitat a dir que és “dura”, però no ha volgut fer comparacions entre Escòcia i Catalunya perquè tenen “sistemes constitucionals i històries diferents”. Gougeon ha recordat que els escocesos i el seu partit, l’SNP, han trigat “molts anys” per aconseguir el suport actual a la independència i que ara hi ha molta gent “impacient” per celebrar un nou referèndum. Sí que s’ha mullat amb el Catalangate i ha afirmat que un govern “de cap manera” pot acceptar un espionatge massiu com el que ha patit l’independentisme.

Escòcia i la transició energètica

Gougeon ha viatjat a Catalunya per reunir-se amb la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, per compartir experiències sobre la cadena alimentària i el sector primari. Escòcia i Catalunya comparteixen el repte de compatibilitzar la transició energètica amb el respecte al medi natural i al sector primari. La relació entre els dos països s’ha enfortit des de la cimera climàtica de Glasgow, celebrar el novembre del 2021. “Hi ha molt que podem aprendre uns dels altres, tenim molts reptes compartits al davant”, ha dit la ministra.

Una de les qüestions on Escòcia pot aportar la seva experiència és en la creació de parcs eòlics marins i recomanen “implicar” tota la gent afectada per trobar un bon equilibri entre els diferents interessos. “El consens pot ser difícil si una indústria perd respecte a l’altra. Cal parlar amb les indústries, les comunitats afectades i unir-los per tenir un debat”, ha afegit.