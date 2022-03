Torra proposa fer un referèndum el 2023 igual que els escocesos

Quim Torra ha proposat preparar un referèndum d’autodeterminació el 2023, l’any que Escòcia tornarà a celebrar una consulta sobre la seva independència. “També ho veurem passar? Els escocesos en què són diferents?”, ha preguntat l’expresident de la Generalitat. En aquest sentit, ha dit que és necessari moure’s ràpid, ha criticat el paper de “gestor” que atribueix al Govern i ha assegurat que “la Generalitat de Catalunya s’ha convertit en una cinquena diputació”.

En la presentació del seu nou llibre Les hores incertes, Torra ha carregat contra el Govern i ha assegurat que cada vegada es comporten més com una diputació més de Catalunya i no com el govern central: “Quan t’oblides de fer política i d’avançar cap a la independència, et queda la gestió i el mentrestant, i per a mi això és un imperdonable error”. Especialment ha carregat contra ERC per la seva mala gestió i les seves últimes decisions relacionades amb la reforma de la llengua. “El govern de l’Estat espanyol per a mi era l’adversari. Com podia anar jo pel món a explicar què passa a Catalunya si no hagués estat així? Si hagués estat considerat una espècie d’aliat?”, ha reflexionat. A més, ha titllat de “falsa” la taula de diàleg Estat-Generalitat i ha retret als socialistes que ni tan sols s’atreveixin a posar-li data: “No és seriós”.

Durant la presentació Torra també ha recriminat al sobiranisme que fes una aposta per la independència i la ruptura amb l’Estat el 2015 i ara opti per dialogar-hi. “Si Espanya t’enganyarà sempre el 2015, per què hem d’imaginar-nos que Espanya no ens enganyarà el 2022?”, ha alertat, ja que “l’Estat espanyol només et vol per a la foto”. Però ha recordat que no està tot perdut i ha llençat un missatge per la població catalana. En aques sentit, ha fet una crida a no tornar “a la gàbia” sinó a seguir defensant el projecte independentista.