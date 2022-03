Torra carrega contra la reforma de la llei del català a les escoles

L’expresident de la Generalitat, Quim Torra ha carregat aquest diumenge contra la proposta de reforma de la llei del català a les escoles que, implicaria l’implementació de o bé el català o bé el castellà com a llengua emprada habitualment segons els criteris dels centres escolars. Torra ha explicat que la llei no protegeix el català i ha assegurt que si ell hagués estat el president no hauria acatat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). A més, Torra també ha criticat les “desavinences permanents” entre els partits independentistes i creu que el president Pere Aragonès “ha de fer una reflexió sobre quin recorregut polític té aquesta legislatura”.

En unes declaracions a TV3, Torra ha reflexionat sobre la nova reforma de la llei del català i com aquesta posa en perill la llengua de Catalunya. En aquest sentit, ell mateix ha explicat que no va entendre la iniciativa: “Gairebé preferiria que diguessin d’anar a acatar la sentència, potser hi sortiríem guanyant”. A part, l’expresident ha recordat a les autoritats que van ser escollides de manera democràtica per fer el que deien que farien: “Si has posat al programa que la immersió no es toca i es blinda, assumeix les conseqüències. Et portar la inhabilitació? Doncs t’hi pot portar. Ho anirem acceptant tot?”, ha etzibat.

Pel que fa a la posició no tant ferma de JxCat i com s’ha anat desmarcant de l’acord, Torra ha afirmat que els partits independentistes no lluiten de manera conjunta i així és molt complicat fer reformes que realment protegeixin a la població catalana. Tot i això, l’expresident també ha deixat clar que fer un acord d’aquestes magnituts “és complicat” i “té els seus riscos”. A més ha afegit que no hi ha facilitats per ser un polític independentiste dins de l’Estat: “Si vols complir un programa independentista dins de l’estat espanyol no acabaràs bé”.