El PDeCat confia a reparar la relació amb JxCat si Turull en pren el control

Un dels assumptes que JxCat té pendent de resoldre és la conformació de llistes per a les municipals del 2023. Un canvi en la direcció de JxCat pot tenir també derivades pel que fa a les negociacions que la formació té amb alcaldes del PDeCat que encara no han fet el pas cap al partit de Puigdemont. Fonts del PDeCat consultades per EL MÓN asseguren que estan molt atents al desenvolupament del Congrés Nacional dels juntaires, que se celebrarà en dues fases, al juny i el juliol. Admeten que creuen en la possibilitat de reprendre la interlocució partit a partit si la secretaria general acaba en mans de Jordi Turull, que ha estat avalat com a possible candidat pel mateix secretari general sortint, Jordi Sànchez. Turull encara no s’ha decidit però són moltes les veus que li demanen que faci el pas.

Sigui com sigui, Jordi Sànchez ja manté des de fa mesos converses amb alcaldes del PDeCat per explorar la possibilitat que facin el pas cap a la formació de Carles Puigdemont. Les converses no han estat ni oficials ni formals amb la formació hereva de Convergència. Segons fonts de JxCat, falten alguns serrells per tancar, però asseguren que tenen converses molt avançades. Les mateixes fonts prefereixen mantenir la prudència sobre l’estat de les negociacions. Malgrat el intents de captació d’alcaldes del PDeCat, aquest mateix partit diu que hi ha persones que es mantenen “fortes” i “aguanten”. Des de Junts, tots els dirigents i possibles candidats a ser-ne líders tenen clar que políticament la marca forta és la seva, sobretot des que Àngels Chacón n’ha marxat per crear la seva pròpia formació, i estan poc predisposats a un pacte de partit a partit: s’inclinen per les negociacions alcalde per alcalde.

El judici pendent en la disputa PDeCat-Junts pels drets electorals

A aquest escenari, però, s’hi afegeix a més a més la incògnita al voltant del judici sobre la propietat de les sigles de la marca Junts per Catalunya que s’ha de fer al jutjat de primera instància número 3 de Barcelona, a instàncies del PDeCat. La vista se celebrarà el 23 de maig i, si la jutgessa estima la demanda, el partit de David Bonvehí tornarà a tenir-ne la propietat.

David Bonvehí i Carles Puigdemont, líders del PDeCat i Junts, en una imatge d’arxiu a Brussel·les

“Tot és molt fràgil per les dues parts”, explica una font del PDeCat sobre les converses obertes amb alguns alcaldes. El PDeCat permet als seus batlles presentar-se amb denominacions específiques, però també dona suport a la creació de candidatures territorials en les quals els demòcrates s’hi puguin enrolar i puguin fer de marca blanca. “Sabem perfectament que hi ha gent en diferents llocs del territori que estan articulant partits territorials, i això és compatible amb els nostres estatuts: militar al PDeCat i en un partit d’àmbit territorial”, expliquen fonts de la direcció del partit.

Afloren partits territorials

Un dels territoris on això ja ha passat és al Penedès, amb Impulsem el Penedès, un nou partit que es proposa centrar la política en les necessitats territorials d’una vegueria situada enmig de les influències de Barcelona i Tarragona. Precisament en aquesta vegueria és on es van mobilitzar molt les bases per accelerar la renovació de Junts. El grup fundador també el formen els alcaldes de Torrelles de Foix, Castellví de la Marca i Sant Jaume dels Domenys. Alguns eren membres de CiU, mentre que d’altres són electes independents. Aquests partits, diu una font del PDeCat, poden servir com a artefacte per a la negociació i poder plantejar amb quins aliats es va a les eleccions municipals. “Pot ser 100% sols, pot ser 100% amb els nostres drets, o bé pactant amb Junts”, assegura la mateixa font, admetent que no hi ha un patró fix pera tot Catalunya.

Necessitat de sumar amb el PDeCat en alguns municipis

En alguns municipis, membres de JxCat aposten per comptar amb la gent del PDeCat per sumar. Una font del partit explica que hi ha poblacions on és important que els candidats de JxCat puguin anar en un projecte comú amb persones que es mantinguin al PDeCat i no hagin fet el pas a JxCat. Els defensors d’aquesta tesi sostenen que, en alguns indrets, visibilitzar que persones del PDeCat van en llistes amb candidats de JxCat pot resultar important per aconseguir el vot de determinades sensibilitats.

Tres Jordis: Sánchez, Puigneró i Turull, al Consell Nacional de JxCat a Alcarràs / Junts

Darrerament l’encara secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha dit que en el darrer any s’ha fet “una feina silent i continuada” per “buscar arreu una suma d’esforços” amb els alcaldes que s’han mantingut dins del PDeCat i no s’han integrat a JxCat, quan més endavant va passar a ser un partit. Els darrers mesos JxCat havia demanat que els seus candidats fossin com a mínim simpatitzants de la formació. Encara es manté el dubte sobre què passarà en ciutats importants com Igualada, on podria ser que Marc Castells no repetís com a candidat, indiquen algunes fonts consultades. A Reus, Carles Pellicer va anunciar la seva retirada fa dues setmanes, però ha apostat per un espai únic al voltant del projecte de Junts per Catalunya. I Sànchez va dir en una entrevista a TV3 que en les properes setmanes el que ha passat a Reus es podria reproduir en altres ciutats del país.