Borràs reivindica el seu dret a “dir alguna cosa del projecte” de Junts

Junts per Catalunya es troba immers en la seva reconstrucció i diverses veus assenyalen a Laura Borràs i Jordi Turull com a les dues persones que han de tenir càrrecs importants al partit després de la sortida de Jordi Sànchez i Carles Puigdemont. En aquest marc, la presidenta del Parlament ha considerat com a “lògic” tenir un càrrec rellevant a Junts després del congrés que es celebra el dia 4 de juny a la Catalunya Nord. “És evident que tinc el segon càrrec institucional més important del país i el de major rang a Junts. La militància considera que és de justícia que els lideratges pels quals ha apostat tinguin alguna cosa a dir del projecte”, ha reblat en una entrevista a La Vanguardia.

En aquesta entrevista Borràs ha evitat concretar si es presentarà a la presidència o a la secretaria general del partit, però ha deixat clar en diverses ocasions que no vol un càrrec que sigui únicament simbòlic. Jordi Turull i el secretari general sortint, Jordi Sànchez –que va apostar per ell quan va decidir que deixava el càrrec– sí que tenen clar el paper que volen que desenvolupi la presidenta del Parlament. La volen com a candidata a la presidència de Junts i que deixi la secretaria general a l’ex vicepresident i ex pres polític, però ella encara no ha fet cap pas. En paral·lel, Borràs ha dit que un cop tingui un càrrec rellevant a Junts vol “analitzar el grau de compliment” del pacte de Govern amb ERC per veure si s’ha de treballar per complir-lo o descartar-lo “i, per tant, prendre altres decisions”.

Laura Borràs durant un acte després de les eleccions del 14-F / Europa Press

Borràs avisa els partits independentistes pel seu cas al TSJC

Sobre la seva causa oberta al TSJC, que la va deixar a les portes del judici per haver “abusat” del seu càrrec a l’Institut de les Lletres Catalanes, Borràs ha assegurat que espera que els grups parlamentaris independentistes “facin el correcte”. “Ens queixem de jutges que fan política, i ara resulta que tenim polítics que fan de jutges?”, s’ha preguntat irònicament. Borràs ha reiterat que no ha comès cap delicte i ha dit que no necessita que l’absolgui ningú sinó que no la jutgi qui no li correspon. Justament aquest diumenge la secretària general d’ERC, Marta Rovira, ha criticat Borràs per demanar suport “a cegues” i ha assegurat que la presidenta del Parlament s’hauria d’apartar del “projecte col·lectiu independentista” fins que es demostrés la seva innocència.