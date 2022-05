Reagrupament dona suport a Borràs en la pugna interna per liderar Junts

Reagrupament ha donat suport a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en la pugna interna de Junts per escollir la nova direcció del partit en el congrés que celebrarà el pròxim 4 de juny a Argelers (Catalunya Nord). La formació, que es va presentar amb Junts a les últimes eleccions, defensa que Borràs tingui llibertat per presentar-se al càrrec que “cregui convenient” després que 175 dirigents del partit hagin fet un manifest reclamant una candidatura de consens entre ella i Jordi Turull perquè es postulin com a presidenta i secretari general del partit.

“Sonem suport total a la decisió de Laura Borràs a presentar-se a la presidència o on ella cregui convenient i creiem que ha de ser ella mateixa qui esculli l’equip amb qui es vol envoltar, sense imposicions de les ‘famílies’ de Junts”, han dit en un comunicat. “Borràs ha de ser qui lideri aquesta nova etapa ja que ella mai s’ha desviat del camí cap a la independència, tal com la volem a Reagrupament des de la nostra fundació”.

Jordi Turull, el dia de l’alliberament dels presos polítics de l’1-O per l’indult, a la sortida de Lledoners / Jordi Borràs

Reagrupament ha celebrat que el secretari general del partit, Jordi Sànchez, hagi fet un pas al costat i recorden que han mantingut molts “discrepàncies” amb ell i “la seva manera de gestionar el partit”. La formació també ha valorat positivament la renúncia de Carles Puigdemont com a president de Junts, ja que consideren que hi ha una “incompatibilitat” entre la direcció del Consell per la República i la del partit. “Cal un partit independentista fort i que aposti decididament i sense por pel camí de la llibertat de Catalunya, veient com les altres forces, dites independentistes, cada cop estan més allunyades d’aquest camí”, asseguren.

La pugna interna de Junts

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha demanat als dirigents de Junts que vulguin optar a encapçalar el partit que dialoguin i arribin a acords. Puigneró ha justificat l’absència del seu nom en el manifest signat per gairebé dos centenars de càrrecs de Junts perquè com a vicepresident ha de mantenir una “posició institucional”. Consellers com Jaume Giró, Victòria Alsina, Violant Cervera, Lourdes Ciuró o Josep Maria Argimon sí que han signat el manifest, que aposta per no obrir una guerra interna al partit.

El manifest, distribuït entre la militància el dia que Carles Puigdemont ha anunciat que deixarà la presidència del partit, té per objectiu evitar que Laura Borràs es presenti a la secretaria general i no competeixi amb Jordi Turull pel càrrec. Tot i que la presidenta del Parlament no ha pres cap decisió i prefereix mantenir-se en un segon pla, la direcció del partit vol una transició pacífica per afrontar amb garanties les eleccions municipals del 2023.