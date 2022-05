Puigneró demana diàleg per arribar a acords als aspirants a liderar Junts

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha demanat aquest dimecres a les persones del seu partit que aspirin a liderar-lo que dialoguin per arribar a acords. Puigneró ha dit que no ha signat el manifest de 175 persones de l’entorn de Junts que pressiona Laura Borràs perquè acordi una nova direcció amb Jordi Turull per la seva posició com a vicepresident del Govern, “una posició institucional”.

Tot i així, hi ha hagut altres membres de l’executiu per part de Junts que sí que firmen: Jaume Giró, Victòria Alsina, Violant Cervera, Lourdes Ciuró, Josep Maria Argimon. El manifest també el signen el president del grup parlamentari, Albert Batet, els diputat Joan Canadell i Ramon Tremosa, el també diputat i exconseller exiliat Lluís Puig, i els ex presos polítics i ex consellers Josep Rull i Quim Forn.

Puigneró ha dit que ell, però, té la “funció de coordinació del Govern des de la part de Junts” i que des de la seva “posició institucional” no ha de signar aquest tipus de manifestos. “Encara que puc estar molt d’acord en què hem de treballar perquè el proper congrés ens reforci i per això és important que les persones que vulguin aspirar a liderar el partit parlin i intentin arribar a acords per tal de reforçar-lo i pugui tirar endavant la independència”, ha explicat a Catalunya Ràdio.

Puigneró descarta optar a liderar Junts

El vicepresident ha descartat optar a lideratge de Junts actualment perquè la seva “prioritat” és la tasca de coordinació de l’acció de Govern de Junts des de la Vicepresidència del Govern. “Estic centrat en això, no plantejo cap altre responsabilitat que aquesta”, ha remarcat. ” Vull continuar dedicant-em en això fins que el meu partit no m’assigni una altra responsabilitat que digui que s’ha acabat”, ha reblat. Puigdemont ha elogiat la figura de Puigdemont després de l’anunci que deixa la presidència: “És la cola d’enganxar que uneix tot l’independentisme, qualsevol decisió que prengui la trobaré bé”.

Carles Puigdemont a Brussel·les / ACN

D’altra banda, Puigneró s’ha referit a l’acord d’investidura amb ERC i ha assenyalat que caldrà prendre alguna decisió respecte a la taula de diàleg perquè “no ha produït cap fruit i no sembla que n’hagi de produir cap”. Puigneró ha dit que “si això continua així hauríem de passar a la segona part de l’acord polític, asseure’ns a una taula de l’independentisme per abordar com fer front al repte que l’1-O del 2017 vam engegar”.

Puigneró reclama treballar en el pla B a la taula de diàleg

Puigneró ha dit que no hi ha una data posada per engegar aquesta segona fase. “El que diu l’acord és que si la taula entre Estat i Catalunya no dona resultat i no hi ha reunions ni res, tard o d’hora haurem de passar a la segona fase”, ha explicat Puigneró. Segons ha afegit, caldrà anar parlant les properes setmanes i “aviat haurem de prendre una determinació sobre aquest tema”, un cop s’ha constatat que el PSOE “no té interès en el diàleg”. Puigneró ha comentat que iniciar la segona fase és compatible mantenint “la posició de diàleg amb l’Estat”, si bé ara per ara aquesta taula està aparcada arran del cas Pegasus.

El moviment independentista tenia previst la creació d’una direcció estratègica per mirar de traçar un full de ruta per assolir el compromís de fer la independència. Els diferents partits, però, no acaben de trobar el consens necessari per poder bastir aquest espai de direcció política que pensi en els passos a seguir per conduir Catalunya cap a la independència fent vàlid el mandat de l’1-O. Ara per ara, però, sembla que no hi ha un acord sobre si el mandat del referèndum del 2017 té validesa.