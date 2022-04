Jordi Sànchez: “En alguns lideratges de Junts sobra vanitat”

L’encara secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha aprofitat la seva primera aparició en públic després d’anunciar que no continuaria en el càrrec per enviar algun dard. “En alguns lideratges de Junts sobra vanitat. I tenim dèficit de lleialtat de grup”, ha dit en una entrevista a TV3, tot i que ha evitat donar noms. Sànchez ha demanat al partit que es faci prevaldre l’interès general per sobre dels interessos personals de cadascú. Respecte al seu relleu, el dirigent ha dit que tant Laura Borràs com Jordi Turull són “actius imprescindibles” de Junts, però no s’ha volgut mullar més.

Sànchez ha recalcat que el seu partit aspira a ser la “primera força en regidors i alcaldies” a les pròximes eleccions municipals del 2023, que seran una bona oportunitat per demostrar que la formació està cohesionada i “amarada a la realitat” i que pot competir de tu a tu amb ERC i el PSC. El dirigent ha explicat que en els dos anys de vida de Junts s’ha fet una “bona feina per recosir espais” i ha celebrat que hagi aconseguit vertebrar un partit que va néixer “sense estructura ni drets electorals i pocs recursos”.

Respecte a la seva decisió de no seguir com a secretari general del partit, Sànchez ha negat que hagi marxat abans que el fessin fora i ha recordat que Junts té prou noms per rellevar-lo i que “no sigui un daltabaix”. Jordi Turull, Laura Borràs, Elsa Artadi o fins i tot Josep Riu podrien ser bons candidats per liderar el partit i encapçalar una llista forta per a les pròximes eleccions catalanes. El líder de Junts ha defensat la feina feta tant des de la presó com des de fora i ha afirmat que sempre ha sentit que el partit avalava les seves decisions, com l’entrada al govern o la tria de consellers no afiliats a la formació.

Taula de diàleg “virtual”

Sànchez ha tornat a carregar contra la taula de diàleg “virtual” entre el govern espanyol i el català perquè està “mal plantejada”. El secretari general de Junts ha explicat que sempre han “apostat per la resolució del conflicte polític” català i el dret a l’autodeterminació, però que la “taula de diàleg no servirà per resoldre’l” i s’ha mostrat convençut el temps els donarà la raó. “Quan es vulgui fer seriosament, Junts hi serà”, ha avançat.

La taula de diàleg, que s’havia de reunir a principis de gener, encara no té nova data. “Ni sabem quan es reunirà ni quina feina s’ha fet”, ha etzibat. Sànchez ha recordat que es va vetar la presència de Junts a la taula i que no depèn d’ells participar-hi, ja que considera que la llista de noms que van proposar –Jordi Puigneró, Míriam Nogueras, Jordi Turull i ell mateix– era l’adient perquè és una negociació que “va més enllà dels governs”.