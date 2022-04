Jordi Sànchez avala Turull com a nou secretari general de Junts

El fins ara secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, ha avalat obertament la candidatura de Jordi Turull com a nou secretari general del partit en una entrevista al diari El Periódico. “Seria un gran secretari general i al costat de Jordi Turull hi ha altres lideratges en el partit que poden tenir i tindran molta responsabilitat en el present i futur”, ha assegurat Sànchez durant l’entrevista. Tot i matisar que primera caldrà veure qui té “ganes” de presentar-se per ser secretari general pel moment incòmode del partit, el líder de JxCat ha assegurat que tothom serà lleial a les decisions que es prenguin quant a lideratge. Concretament ha dit que Laura Borràs sempre ha estat “lleial” i seguirà sent-ho.

Sànchez ha explicat que JxCat està en una “cruïlla” entre la “necessitat” de fer noves passes “estructurant-nos de forma molt més eficient i integrant més les diverses sensibilitats” i donar-se “una lleialtat de grup que no sempre ens hem donat”. Pel que fa al seu paper quan deixi de ser secretari general, Sànchez ha explicat que vol “seguir treballant en equip i apostant per JxCat”, és a dir, vol seguir “formant part de l’equip”. Sànchez també ha explicat que la majoria de membres de JxCat volen que Carles Puigdemont continuï liderant el partit i ha defensat que la presidència de la formació és “compatible” amb la presidència del Consell per la República.

Nega haver sortit del pacte per modificar la llei de política lingüística

En paral·lel, Sànchez ha defensat la posició del seu partit sobre el pacte per modificar la llei de política lingüística. JxCat va començar a recular quan va veure la quantitat de crítiques que va despertar la proposta i va demanar treballar per ampliar el consens social. “No hem sortit de cap pacte. Hem demanat ampliar-lo amb les entitats promotores de la llengua i la comunitat educativa”, ha explicat abans d’afegir que no van prestar “prou atenció” al pacte, pel que fa “autocrítica”. “Vam veure que el text era perfectible”, ha explicat.

Institucions que parlin “de tu a tu” amb l’Estat

Per últim, interpel·lat sobre com s’hauria de treballar per ampliar els suports a l’independentisme, el fins ara secretari general de JxCat ha defensat treballar entre les formacions independentistes per trobar un “comú denominador” per tal de plantejar a l’Estat espanyol “una demanda que avui no plantegem”. “L’independentisme a Madrid dialoga de forma fragmentada. Hem de tornar a veure una societat civil mobilitzada i institucions que parlin de tu a tu amb l’Estat”, ha resolt.