Borràs busca el suport d’ERC i la CUP contra la “persecució” que pateix

La presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, espera que ERC i la CUP es mullin contra la “persecució política” que pateix i que, arribat el moment, li donin suport en totes les votacions que es puguin fer a la cambra, en especial pel que fa a l’aplicació de l’article 25.4 del reglament, que obliga la Mesa a suspendre qualsevol diputat a qui s’hagi obert un judici oral per delictes vinculats a la corrupció. “Em costa molt imaginar que hi hagi independentistes que vulguin fer-li la farina plana a l’estat espanyol”, ha dit en una entrevista a TV3.

Article 25.4 del reglament del Parlament de Catalunya

Els advocats Borràs han presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè consideren que s’ha vulnerat el seu dret de defensa i a un procés amb garanties. Borràs ha lamentat que es va assabentar de la decisió per la premsa i ha denunciat que se li ha fet un “judici mediàtic i polític” pel cas de presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El TSJC va tancar la instrucció la setmana passada i va publicar un auto molt dur en el qual assegurava que hi ha indicis de delictes continuats de prevaricació administrativa, frau administratiu, falsedat documental mercantil i malversació de cabals públics.

Auto del TSJC sobre el cas de Laura Borràs

Borràs ha tornat a dir que no ha comès “mai” cap delicte i que no ha afavorit ningú. “He fet bé la feina”, ha repetit. La presidenta del Parlament creu que se li ha fet una “investigació prospectiva” per intentar fer-la fora de la política i que la instrucció ha estat plena “d’irregularitats”, per la qual cosa l’única decisió raonable seria “l’arxivament” de la causa “perquè no hi ha cas”. El discurs de Borràs ha estat una continuació de la petició de “front comú” que Junts va fer aquest dilluns en previsió que el cas continuï el seu camí al TSJC i finalment Borràs acabi anat a judici.

Contra el reglament

Tot i que ha reconegut que encara no ha parlat amb els partits independentistes sobre el seu cas, Borràs ha reclamat que “els polítics no facin de jutges” i ha considerat que “no s’hauria de suspendre ningú sense que ni se l’hagi jutjat”, malgrat que tota l’oposició ja ha avançat que demanarà la seva suspensió tan bon punt es confirmi que se li obre judici oral. La presidenta del Parlament ha recordat que el reglament “vulnera” la seva presumpció d’innocència i ha lamentat que quan es va intentar canviar l’article 25.4 –aprovat a corre-cuita amb una transacció entre JxSí i la CUP el 2017– se la va acusar de voler-se’n beneficiar per motius personals.

Borràs ha insistit que l’independentisme s’ha d’unir per fer front a la “persecució política” que pateix. Preguntada en diverses ocasions sobre si havia estat alertada que alguns dels contractes podien contenir irregularitats, Borràs ha evitat respondre directament i ha dit amb rotunditat que “tots” els procediments es van fer “d’acord amb el què permet la legalitat vigent”. La presidenta del Parlament ha defensat que tots els contractes van ser supervisats per la intervenció de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) i després per la conselleria d’Economia i Hisenda. “Els contractes menors formen part de la legalitat vigent”, ha dit.