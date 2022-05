Junts afronta el seu pròxim Congrés Nacional com un punt d’inflexió que ha de servir per renovar la direcció del partit i renovar el seu projecte polític després de la renúncia de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez a repetir al capdavant de la formació. Els noms de Laura Borràs i Jordi Turull són els que més sonen per dirigir Junts, que en les últimes setmanes ha fet diverses crides a la unitat per evitar que la presentació de dues llistes separades debiliti la formació. Aquestes són les dates clau de les eleccions per renovar la direcció de Junts.

10 de maig

A les 16.00 d’aquest dimarts finalitza el termini per a la presentació de precandidatures. Serà una data clau perquè s’esvairà el dubte de si Borràs i Turull es presenten i, en cas de fer-ho, si ho fan amb una candidatura conjunta o per separat.

11 de maig

L’endemà a les 13.00 el partit validarà les precandidatures que s’hagin presentat.

12 de maig

A partir del migdia del dijous els candidats poden començar a recollir avals entre la militància.

17 de maig

La recollida d’avals per part de les precandidatures s’acaba el pròxim dimarts a les 16.00.

18 de maig

Abans que acabi el dia, Junts proclamarà les candidatures que hagin recollit els avals necessaris.

19 de maig

A partir de la mitjanit, les candidatures aprovades començaran la campanya electoral, que durarà dues setmanes

3 de juny

A les 8.59 del matí s’acaba la campanya electoral i, a partir de les 9.00, es donarà el tret de sortida a les votacions.

4 de juny

A les 14.00 es donaran els resultats de les votacions i es proclamarà el vencedor de les eleccions per dirigir el partit.

El manifest de la polèmica

La setmana passada un grup de dirigents i càrrecs electes de Junts va publicar un manifest per reclamar que Laura Borràs i Jordi Turull presentin una candidatura de consens per dirigir el partit. Molts pesos pesants del partit volen que Borràs ocupi la presidència i Turull la secretaria general, però la presidenta del Parlament no vol tenir un paper simbòlic en la nova direcció del partit i reclama tenir més poder executiu, ja sigui com a secretària general o com a presidenta reforçada. Una de les opcions que s’està comentant és promoure una reforma dels estatuts que doni més poder a la presidència, que no ha tingut gaire atribucions mentre l’ostentava Puigdemont, ja que el seu exili feia necessari que la secretaria general portés el pes de l’organització i la coordinació del partit.

Borràs, que de moment encara no ha dit quins plans té de cara a les eleccions del 3 juny, considera “lògic” tenir un càrrec rellevant a Junts. “És evident que tinc el segon càrrec institucional més important del país i el de major rang a Junts. La militància considera que és de justícia que els lideratges pels quals ha apostat tinguin alguna cosa a dir del projecte”.