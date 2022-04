Rius afirma que “no suposa un trencament presentar dues llistes de Junts”

El portaveu de Junts, Josep Rius ha explicat que hi ha la possibilitat de que es presentin dues llistes diferents del partit al Congrés Nacional i que això “no suposarà un trencament de l’espai”. De fet, Rius ha assegurat que la “diversitat i pluralitat” del partit sempre ha estat vigent i que, per tant, encara hi ha esperança de presentar-se en una llista conjunta, tot i això totes les possibilitats estan sobre la taula. A part, el portaveu del partit també ha fet referència a les eleccions municipals, del que ha especificat que “hi ha alcaldes externs al partit que es presentaran amb les seves sigles”.

Rius ha fet unes declaracions aquest dissabte al matí per confirmar que “no hi ha cap problema si es presenten dues llistes al Congrés Nacional”, una possibilitat que ha estat sobre la taula d’ençà que Jordi Sànchez va decidir fer un pas el costat en la direcció del partit, amb la única condició que hi hagués una llista única. És per això, que el portaveu de Junts ha fet èmfasi en la necessitat de posar-se d’acord, però no ha descartat el segon escenari. D’altra banda, tampoc ha volgut mullar-se sobre els dos noms que sonen amb més força: Jordi Turull i Laura Borràs. Segons ha apuntat, “encara hi ha temps perquè es pugui formar aquesta candidatura única“.

Pla americà del secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, durant la intervenció davant el Consell Nacional del partit. Imatge del 15 de gener de 2022. (Horitzontal).

Les alcaldies externes sota el paraigua de Junts

En relació a les eleccions municipals, previstes per el 2023, Rius s’ha mostrat “molt optimista” i ha assegurat que presentaran “el màxim nombre de candidatures” per aconseguir “uns resultats excel·lents”. En aquest mateix context, el portaveu de Junts ha explicat que el cas de l’alcalde de Reus, no és una decisió aïllada. Carles Pellicer, l’encara alcalde de Reus -del PDeCat- va anunciar fa uns dies que no es presentaria a la reelecció. Davant d’aquesta decisió, Rius ha dit que “ha posat tot el seu capital polític al servei de Junts a Reus”. A més, ell mateix ha afegit que com ell, altres alcaldes i grups externs al partit, començaran a presentar-se a les municipals sota les seves sigles.