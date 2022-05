Sànchez admet errors en la gestió del cas d’Eduard Pujol

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, ha admès aquest dilluns errors en la gestió del cas d’Eduard Pujol, en concret pel fet que no es va mantenir la discreció sobre l’assumpte tal i com ell havia demanat en el seu moment, segons ha explicat en una entrevista a El món de RAC 1. Sànchez ha recordat que quan va esclatar el cas ell estava a la presó i va rebre la informació a través d’un seguit de trucades una tarda quan tornava a la presó després d’un permís penitenciari. En aquelles trucades se li van compartir unes dades que ell aleshores “desconeixia absolutament”.

En aquell moment Sànchez va demanar un informe per escrit sobre l’afer que li pogués arribar abans de tornar a entrar a la presó després del permís. L’aleshores pres polític va demanar poder entrar més tard al centre i així rebre l’informe i prendre alguna decisió al respecte. L’informe que va rebre, ha explicat, deia que “no hi havia dubtes que s’havien produït coses que després sembla que no s’havien produït”.

Junts per Catalunya va suspendre de militància Pujol i aquest va deixar l’acta de diputat. El gener del 2021 va denunciar els dos casos a la justícia, mentre que les dues suposades víctimes no van denunciar el cas ni a la policia ni als jutjats. El juny passat, JxCat va decidir restituir-lo de militància. Pujol no va formar part de la llista electoral de JxCat a les passades eleccions del 14 de febrer del 2021.

Sànchez creu que es va fallar en mantenir la discreció

Vista la informació, Sànchez va prendre dues decisions: “Vaig comunicar al secretari d’organització que tocava suspendre cautelarment Pujol de militància i també vaig demanar que no se’n fés publicitat perquè l’acusat tingués oportunitat de poder gestionar el tema i defensar-se sense tenir la pressió comunicativa”. La suspensió de Pujol, però, va ser objecte d’una roda de premsa que va oferir la vicepresidenta de JxCat i diputada al Parlament, Elsa Artadi, explicant detalls de les acusacions sobre les quals Sànchez havia demanat discreció. “Sembla que aquelles denúncies no es van acabar materialitzant, el fet de no mantenir la discreció no va sortir bé, això va posar als peus dels cavall al senyor Pujol”, ha lamentat.

Eduard Pujol (ACN)

El secretari general de Junts ha reiterat que avui manté el que va fer aleshores i ha apel·lat a reflexionar “com gestionem les informacions al voltant de temes d’assetjament” tant pel que fa als partits polítics com als mitjans de comunicació. Sànchez ha dit que va demanar disculpes “personalment” a Pujol i ha afegit que ara el que cal és “esperar com acaba el procés judicial”.

A punt d’anar a judici una de les dones que va acusar Pujol

Una de les dones que va acusar Eduard Pujol d’assetjament sexual està a punt d’anar judici. Segons ha avançat El País, el jutjat de Barcelona que porta el cas ha acabat la instrucció i ha conclòs que la dona, E.R., va “aprofitar la condició de diputat” de Pujol per pressionar-lo, atemorir-lo i difamar-lo. El jutge també assegura que la dona va imputar-li “falsament actes d’agressió” per perjudicar la seva imatge.

Pujol, que sempre ha defensat la seva innocència, va recuperar la seva condició de militant de JxCat a mitjans del 2021 després que cap de les dues dones que l’havien acusat d’assetjament –tal com va explicar el Món– presentés una denúncia davant de la policia. La causa contra l’altra dona, una regidora de Junts al Maresme que també està sent investigada per injúries i calúmnies, continua oberta en un jutjat diferent i està a l’espera de resolució.