Borràs i Turull confirmen el pacte per co-liderar Junts

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, i l’exconseller i exprès polític Jordi Turull han confirmat aquest dilluns la seva intenció de concórrer plegats amb una llista única a la renovació de la cúpula del partit que s’ha de votar el proper 4 de juny al congrés d’Argelers, a la Catalunya Nord. La candidatura que aplega tota la família de l’1–O al complet: “Pares i fills, hi som tota la família per fer molt bona feina”, han dit. El preacord entre Borràs i Turull suposa una repartiment del poder del partit a parts iguals. Els dos han assegurat que compartiran la tasca executiva gairebé al cent per cent, ha explicat Turull.

L’actual vicepresident de Junts ha assegurat que el preacord que s’ha tancat caldrà que sigui ratificat per la militància durant el proper congrés. “El que avui us anunciem és el que passarà si tenim la confiança dels afiliats de Junts”, ha comentat Turull, abans de dir que fins ara s’havia mantingut discret pel que fa a la seva decisió de fer el pas endavant perquè “volia escoltar moltíssima gent”. Un cop presa la decisió, Turull ha manifestat que el projecte li fa “molta il·lusió perquè la confrontació en els moments que vivim mai ha de ser una opció perquè Junts està ple de persones per les quals val la pena treballar i perquè no hem rematat la feina per la qual tants ciutadans” van anar a votar l’1–O.

Borràs i Turull recorden que JxCat continua sent el partit de Puigdemont

Turull també ha remarcat que Junts per Catalunya és el partit del president Puigdemont i que seguirà sent-ho: “Ens emmirallem en la seva força i determinació, volem enviar un missatge d’il·lusió perquè Junts esdevingui una eina útil al servei de les ambicions, els patiments, les preocupacions i les potencialitats dels ciutadans de Catalunya i una eina útil per assolir la independència de Catalunya, objectiu per al qual cada vegada tenim més motius”.

Per la seva banda, Borràs ha dit que s’ha aconseguit “un molt bon acord” i ha assenyalat que el congrés del de juny serà “una oportunitat”. La precandidatura que s’ha presentat és, en paraules de Borràs, un primer pas perquè el congrés a Argelers “sigui un moment transcendental per consolidar el projecte de JxCat, que és un projecte de partit i de país”. Per Borràs, amb l’acord que s’ha assolit “hi guanya JxCat sense cap mena de dubte perquè és una candidatura que dona la imatge del partit que som i per consolidar el partit que volem ser”.

Borràs ha afirmat que considera que “és important sumar per multiplicar” i la candidatura presentada “suma pel país i per la independència, genera il·lusió i confiança, força i esperança en el projecte de Junts”.

Tots els noms de la candidatura unitària

La precandidatura està formada per Laura Borràs a la presidència; Jordi Turull a la secretaria general; les quatre vicepresidències les ocuparien Josep Rius, Francesc de Dalmases, Aurora Madaula; David Torrents com a secretari d’organització; Teresa Pallarès com a secretària de finances. Els vocals de l’executiva serien Jaume Alonso Cuevillas, Damià Calvet, Joan Canadell, Cristina Casol, Montserrat Caupena, Violant Cervera, Jordi Fàbrega, Gemma Geis, Montserrat Girbau, Jaume Giró, Marta Madrenas, Toni Morral, Míriam Nogueras, David Saldoni, Mònica Sales, Miquel Sàmper, Aleix Sarri, Ester Vallès i Salvador Vergés.

Per poder arribar al preacord de candidatura ha estat necessari redefinir les funcions de la presidència, que en l’etapa amb Puigdemont al capdavant era volgudament més simbòlica, pel fet que el president a l’exili no estava implicat en el dia a dia de la formació. El mateix Puigdemont, en una carta que la setmana passada va enviar a la militància per anunciar que no es optaria a la reelecció com a president del partit, va dir que la nova presidència havia de ser reforçada en previsió d’una major implicació de qui ocupés el càrrec a partir d’ara.

Es complexi la demanda de Sànchez per la “màxima unitat”

El preacord entre Borràs i Turull implica també que es compleixin els desitjos del secretari general sortint, Jordi Sànchez, que va informar que feia un pas al costat en el darrer consell nacional de partit, que va tenir lloc a Alcarràs. Sànchez, que ahir en una entrevista a RAC 1 va admetre que el seu mandat havia tingut “clarobscurs”, es va mostrar satisfet de la seva etapa en la direcció del projecte. De fet, ara hi seguirà vinculat amb la fundació d’un think tank a partir “d’un projecte nou” que estarà en l’òrbita de JxCat.

Tot i l’acord per fer una llista única i després d’un repartiment del poder a parts iguals, queda pendent resoldre el full de ruta, qüestió que Junts vol portar a debat en el pròxim congrés, que farà en dues jornades. La primera al juny es reserva per solucionar la renovació dels càrrecs directius. Al juliol, el partit farà una segona jornada on caldrà decidir el full de ruta, la ponència política. És en aquest àmbit on poden tornar a col·lidir les dues ànimes que conviuen en el partit.