La UE estudia en ferm enviar la missió sobre Pegasus que permetria a Puigdemont tornar

El Parlament Europeu està estudiant ja en ferm la possibilitat d’enviar una missió a l’Estat espanyol i aquesta decisió podria implicar el retorn del president a l’exili, Carles Puigdemont, que podria venir amb la comitiva, encara que només fos per als dies de la investigació. Aquesta missió seria per analitzar els casos d’espionatge polític, han confirmat diverses fonts parlamentàries. L’opció s’ha plantejat durant la reunió de coordinadors de la comissió de recerca sobre el programa Pegasus, que aquest dimarts ha celebrat la seva segona sessió, després de la seva sessió inaugural el passat 19 d’abril. En aquest sentit doncs, sembla que el parlament podria canviar la seva decisió i acceptar l’estat espanyol dins dels països o enviar una missió d’investigació.

L’advocat i diputat de Junts, Jaume Alonso Cuevillas va assegurar que les missions podrien ser una bona manera de que l’expresident Carles Puigdemont tornés a Catalunya. De fet, va explicar en una entrevista a Catalunya Ràdio que el retorn de Puigdemont era una “possibilitat” i considerava que, “si entrava com a membre de la comissió de l’Eurocambra, l’estat espanyol no s’atreviria a detenir-lo“. D’aquesta manera, Cuevillas es mostrava convençut que hi havia altes possibilitats de que Puigdemont tornés a trepitjar l’Estat.

El Parlament Europeu / EP

Una decisió més a prop de ser aprovada

La decisió encara no és ferma, però l’Eurocambra podria enviar missions parlamentàries per investigar el cas Pegasus a diferents països, i entre els últims que s’han afegit a la llista hi ha l’Estat espanyol. Els que ja s’han confirmat són Israel -país del qual procedeix l’empresa NSO, propietària de Pegasus- i Hongria i Polònia, els governs de les quals han admès la compra del programa d’espionatge i amb el que Brussel·les té oberts diversos expedients per violar l’Estat de dret.

De moment però, Espanya i els Estats Units, que són dos dels altres països que podrien ser investigats, encara no han entrat en aquesta llista. Tot i això, sembla que el Parlament Europeu estaria disposat a fer-los entrar en els pròxims dies. D’aquesta manera doncs, s’investigaria el cas d’espionatge a diferents polítics independentistes de manera molt més externa i en profunditat.