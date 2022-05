Robles s’enroca i titlla de “substitució” la destitució de la cap del CNI

La ministra de Defensa, Margarita Robles, manté la seva estratègia de torpedinar els esforços del govern espanyol per centrar en el CNI les crítiques pel cas Pegasus i ha titllat de “substitució” el relleu de la directora dels serveis secrets, Paz Esteban, que ha estat destituïda per la bretxa de seguretat en les comunicacions de l’executiu de Pedro Sánchez. L’anàlisi del Centre Criptològic Nacional (CCN) ha conclòs que els mòbils de Sánchez, Robles i el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, van ser espiats a través del programa Pegasus l’any 2021.

Després de la reunió del consell de ministres, Robles ha comparegut per treure ferro al cessament d’Esteban i ha anunciat que Esperanza Casteleiro serà la nova directora del CNI. Casteleiro és una funcionària dels serveis d’intel·ligència que té una trajectòria de “gairebé 40 anys” i Robles ha defensat que el seu nomenament suposa una “continuació normal” en la direcció del CNI. “Ella és el CNI”, ha destacat la ministra de Defensa. Des de l’esclat de l’escàndol per l’espionatge massiu a l’independentisme, Robles ha defensat el paper del CNI i fins i tot ha justificat les escoltes a polítics i activistes catalans.

Esperanza Casteleiro,la nova directora del CNI en substitució de Paz Esteban/Rubén SomontéMdD

En cap moment la ministra de Defensa ha explicat els motius que han portat a la destitució d’Esteban i li ha agraït la seva tasca al capdavant dels serveis secrets espanyols. De fet, la ministra de Defensa ha afirmat que el nomenament de Casteleiro permetrà “donar un impuls” al CNI en un “moment complicat” i ha insistit que no té cap intenció de dimitir. Tant ERC com Junts ha reclamat en diverses ocasions el seu cap com a responsable última del CNI en considerar que, tant si estava al corrent de l’espionatge als independentistes com si no, ha d’assumir responsabilitats pel cas Pegasus.

Robles ha assegurat que a Espanya “a ningú se l’investiga per les seves idees polítiques” i que les escoltes a Pere Aragonès i altres dirigents independentistes “estaven absolutament motivades”.

Tres infeccions amb Pegasus

La portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, ha confirmat les informacions publicades els últims dies i ha detallat que l’anàlisi dels mòbils del govern espanyol per part del Centre Criptològic Nacional (CCN) ha revelat que Pegasus va infectar els terminals de Pedro Sánchez, Margarita Robles i Fernando Grande-Marlaska. També hi va haver un intent d’intervenir el mòbil del ministre d’Agricultura, Luis Planas, que no va fructificar. Rodríguez no ha explicat qui hi ha darrere l’espionatge, tot i que fonts del CNI apunten a un país estranger –que podria ser el Marroc– o a les clavegueres de l’estat.

Segons l’informe del CCN, l’espionatge al mòbil de Marlaska va permetre dues descàrregues de dades d’informació –una de 6,3 Gb i una altra de 400 Mb–. Els atacs van tenir lloc el juny del 2021, poc després dels de Sánchez i Robles. El volum de dades sostretes a Marlaska supera amb escreix les que va es van descarregar dels mòbils del president del govern espanyol –de 2,6 Gb i 130 Mb– i de la ministra de Defensa –9 Mb–. No han transcendit el tipus de dades robades o si la seva sostracció va suposar un perill per a la seguretat nacional.