El govern espanyol intenta blindar-se del cas Pegasus culpant el CNI

La Moncloa intenta blindar-se del cas Pegasus culpant el CNI de l’espionatge a polítics i activistes independentistes. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha assegurat que l’executiu “no és qui decideix” quins telèfons s’intervenen. “És una decisió que prenen els serveis secrets amb autorització judicial”, ha dit en una entrevista a TV3. Després de la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban, a la comissió de secrets oficials del Congrés, la Moncloa ja va filtrar que “no sabia ni havia de saber res” sobre l’espionatge al president de la Generalitat, Pere Aragonès, i a la resta de líders independentistes.

Calviño ha afirmat que la compareixença d’Esteban, que va confirmar les escoltes amb aval del Suprem a 18 independentistes i a 11 persones més sense identificar, dona “tranquil·litat” perquè es confirma que “s’han aplicat els protocols previstos en qualsevol democràcia”. La vicepresidenta també ha donat per fet que l’espionatge a Pedro Sánchez i la resta de ministres ve de l’estranger. “Els serveis d’intel·ligència tenen com a funció trobar informació que pot ser rellevant, però no hi ha una ordre per part dels governs“, ha relatat. “Em va tranquil·litzar que l’espionatge al president vingués de fora d’Espanya. I que tot el que es fa dins el nostre país es fa amb autorització judicial”.

El govern espanyol, molt afeblit per l’escàndol del cas Pegasus, vol esclarir els fets, segons Calviño, des de la “legalitat i la transparència”, però considera que una comissió d’investigació al Congrés no és la via. Respecte a la relació amb ERC, la vicepresidenta primera s’ha mostrat convençuda que Sánchez s’acabarà reunint amb Aragonès i ha confiat que els republicans continuaran sent un soci preferent a Madrid. “Espero continuar comptant amb el suport d’ERC”.

Exteriors també apunta a un país estranger

El ministre d’Exteriors, José Manuel Albares, també ha culpat un país estranger sense determinar de l’espionatge al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i a la ministra de Defensa, Margarita Robles. En una entrevista a TVE, Abares ha assenyalat “un agent extern a les institucions de l’Estat” que bé podria ser un govern estranger o “alguna altra mena d’entitat”, en referència a les clavegueres de l’estat. “Cap institució de l’Estat ha realitzat una entrada il·legal”, ha repetit. “Deixem el temps que la investigació judicial pugui avançar” i “no avancem decisions”, ha demanat.