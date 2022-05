Aragonès avisa la Moncloa: “La confiança està a zero”

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha avisat la Moncloa que la “confiança està a zero” i ha criticat el govern espanyol per amagar-se darrere de filtracions interessades per espolsar-se qualsevol responsabilitat pel cas Pegasus. “La sensació és que el CNI actua sense control”, ha dit Aragonès en una entrevista a Catalunya Ràdio. El president català ha tornat a demanar a l’executiu de Pedro Sánchez que desclassifiqui la documentació que els serveis secrets espanyols van aportar a la comissió de secrets oficials del Congrés per saber qui va ordenar la intervenció del seu telèfon mòbil.

Aragonès ha reconegut que fa “moltes setmanes” que no parla amb Pedro Sánchez i ha avançat que no es reunirà amb ell aquest divendres en el marc del Cercle d’Economia, on està previst que tots dos coincideixen a la jornada de clausura. “No es tracta de fer una foto o una trobada fugaç”. El president de la Generalitat ha retret a Sánchez que continuï posant-se de perfil amb el cas Pegasus. “Seguim on érem fa uns dies i la situació es degrada de manera accelerada”, ha afegit. “El govern espanyol no és conscient del que té entre mans”. Aragonès ha tornat a posar el focus en la ministra de Defensa, Margarita Robles, i ha qüestionat la seva capacitat per gestionar els serveis secrets espanyols.

La directora del CNI, Paz Esteban, arribant al Congrés / ACN

Aragonès demana garanties a Moncloa

“Avui la Moncloa pot assegurar que no es continua espiant els independentistes?”, ha dit. Després de la compareixença de la directora del CNI, Paz Esteban, al Congrés dels Diputats –on va admetre l’espionatge a 18 independentistes i a 11 persones més sense identificar–, el govern espanyol va tornar a fer-se l’orni i va dir que “no sabia ni havia de saber res” sobre les escoltes a Aragonès. El president de la Generalitat considera que Robles “està incapacitada políticament per gestionar” la crisi i ha reclamat que assumeixi responsabilitats per la mala gestió que està fent de l’escàndol. “Tant si ho sabien com si no, s’han d’assumir responsabilitats“.

Respecte al suport d’ERC a Madrid, Aragonès ha assegurat que la mala gestió del cas per part del govern espanyol “allunya les possibilitats d’estabilitat de la legislatura” i ha insistit que és la Moncloa qui ha de moure fitxa per restablir la confiança del Govern. El president ha reclamat, un cop més, una comissió d’investigació al Congrés dels Diputats, que s’esclareixi qui va donar l’ordre d’espiar l’independentisme i que la Moncloa doni garanties que no es continua espiant els polítics catalans. No obstant això, Aragonès ha evitat concretar què votarà ERC en les pròximes reformes legislatives que Sánchez portarà al Congrés, com la reforma de la llei Mordassa. “Decidirem cas a cas”.