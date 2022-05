El CNI mostra onze avals judicials per espiar, però amb els noms tatxats

La directora del CNI, Paz Esteban, ha facilitat documents sobre onze casos d’espionatge avalats per la justícia espanyola, això sí, amb els noms tatxats en negre. D’aquesta manera, sumats als casos que ha reconegut a la compareixença al Congrés, la llista s’eleva a 29 persones que el CNI hauria investigat amb aval judicial. En aquests onze nous casos els serveis secrets espanyols han evitat revelar l’identitat. Aquest matí, a la comissió de secrets oficials, Esteban ha mostrat l’aval del Tribunal Suprem per espiar 18 independentistes catalans entre els quals hi ha el president del Govern, Pere Aragonès, que ha demanat que es desclassifiqui aquest informe, i el president a l’exili, Carles Puigdemont, i el seu entorn. La Moncloa s’ha desvinculat del CNI i ha assegurat que “no sabia ni havia de saber res” sobre l’espionatge.

La xifra de 29 persones investigades amb aval de la justícia encara està lluny dels 65 casos d’espionatge que van desvelar Ronan Farrow i The Citizen Lab i que van donar origen al conegut com Catalangate. L’extensa llista inclou els dos diputats independentistes que han estat presents a la comissió de secrets oficials, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, i el diputat de la CUP Albert Botran.

Espionatge a Pere Aragonès amb aval del Suprem

Aquest dijous la directora del CNI ha reconegut l’espionatge amb aval judicial al president del Govern, Pere Aragonès. Aquest espionatge va tenir lloc el 2019, quan era el número dos de Quim Torra al Govern com a vicepresident i conseller d’Economia. Encara estava sent investigat quan va ser nomenat coordinador d’ERC i poc després, quan es va conèixer la sentència als presos independentistes va començar el Tsunami Democràtic.

D’aquests noms que ha mostrat Esteban destaquen personalitats de l’entorn de Carles Puigdemont a Waterloo, com Josep Lluís Alay o la seva dona així com membres d’Òmnium i l’ANC com Marcel Mauri. També s’ha desvelat que es va espiar el diputat anticapitalista Carles Riera. Esteban no ha explicat si per a aquestes operacions d’espionatge el CNI va utilitzar el sistema Pegasus o un de semblant, però ha insistit a justificar les escoltes per l’aval del jutge del Tribunal Suprem, Pablo Lucas.