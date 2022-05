Robles, visiblement nerviosa, tanca files amb el CNI: “Sento orgull”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, s’ha mostrat visiblement nerviosa —s’ha acabat posant la mascareta quan inicialment no la duia— aquest dimecres al Congrés dels Diputats on ha comparegut davant la Comissió de Defensa per informar de la nova Brúixola Estratègica de la Unió Europea i els seus efectes sobre la projecció de les forces armades espanyoles a les missions internacionals, el document que marca la política de seguretat i defensa comú per als propers anys. En cap moment s’ha referit a l’escàndol de Pegasus, però al final de la seva intervenció inicial s’ho ha fet venir bé per tancar files amb el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i defensar la democràcia espanyola.

A Robles se l’ha vist especialment nerviosa quan escoltava la intervenció de la diputada de la CUP Mireia Vehí, que ha estat la primera en preguntar. Vehí ha intentat plantejar preguntes sobre el cas Pegasus de forma directa i la seva intervenció ha estat interrompuda pel president de la comissió, del PP. Aquest li ha indicat que s’havia de cenyir a fer preguntes sobre el contingut de la compareixença i no sobre una qüestió que pertoca a la comissió de secrets oficials, que tindrà lloc demà. Vehí ha reclamat a Robles explicacions sobre el cas Pegasus, tenint en compte que des de fa dues setmanes és un “escàndol polític”.

En la mateixa comissió, el diputat de JxCat Josep Pagés ha demanat a Robles que si no es creuen les proves de Citizen Lab sobre l’espionatge que n’aportin d’altres i també ha advertit que la ministra sap que hi ha elements dins dels serveis d’intel·ligència que formen part de les clavegueres de l’estat. En aquest mateix sentit ha intervingut la diputada d’ERC Montse Bassa, que ha denunciat “l’emergència democràtica” que viu Espanya i ha dit que “en una democràcia plena” Robles hauria estat cessada o hauria dimitit.

Mireia Vehí, diputada de la CUP al Congrés

Robles demana acudir a la justícia si algú coneix algun delicte

Abans de els preguntes, però, Robles s’ha mostrat “orgullosa” del CNI i també de les forces armades espanyoles perquè en ocasions “han pagat amb les seves vides” per protegir la “llibertat i la seguretat” dels espanyols. A més de l’orgull pel CNI, la ministra s’ha mostrat “particularment orgullosa” amb “el nostre estat de dret” perquè, segons ha dit, “els demòcrates en una societat democràtica les responsabilitats, les autories i els fets delictius només els confirmen els homes i dones del ministeri fiscal”.

La ministra, al centre de l’escàndol per l’ús de Pegasus a l’estat espanyol, ha dit que “quan es cometen fets delictius, aquest govern i jo primera per convicció acudirem als tribunals de justícia”. Robles, davant les acusacions que s’han produït els darrers dies, ha negat qualsevol intenció a no facilitar informació: “Mai hi ha res a ocultar”. La ministra ha emplaçat que aquells que tinguin coneixement d’un fet delictiu acudeixin “sempre als tribunals a denunciar-ho amb confiança plena i només ells de forma exclusivament ells dilucidaran les responsabilitats”.

Robls defensa Espanya com “un país seriós”

Robles s’ha aturat especialment a defensar la democràcia espanyola i ha dit que “els nostres aliats saben” que Espanya “és un país seriós, amb institucions sòlides, fiables i amb un compromís inequívoc de l’estat de dret i per l’estat de dret, que tots els nostres servidors públics actuen només i exclusivament d’acord amb la llei i això ha de quedar clar”. La ministra ha insistit en manifestar el seu “orgull” per Espanya “i no podem acceptar que ningú amb especulacions i sense proves, imputant autories conegudes o desconegudes, puguin atribuir cap tipus de responsabilitat”.

Sense donar cap informació referida al cas Pegasus que no fós una defensa de les crítiques, Robles ha demanat “als 47 milions de ciutadans d’aquest país que confiïn en el CNI i les forces armades” perquè, segons ella, “compleixen escrupolosament la llei, posant en perill la seva integritat personal i moltes vegades donant la vida”. Robles ha afegit que els que estan en un càrrec públic tenen per objectiu “servir i ser absolutament transparents” i ha defensat que “davant la banalitat hi ha el principi bàsic en democràcia de la responsabilitat i l’ètica, i aquests principis tan bàsics són els que han inspirat sempre Espanya a Europa, l’OTAN o l’Àfrica”. “Les nostres institucions són la força de l’estat i de la democràcia a Espanya, a Europa i al món que comparteix els valors democràtics”, ha conclòs.