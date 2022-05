Puigneró confirma nous atacs amb Pegasus a l’entorn del Govern

El vicepresident del Govern i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, ha assegurat aquest dimecres que l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha pogut confirmar nous atacs amb Pegasus a l’entorn del Govern produïts abans de l’estiu del 2020, concretament dirigits contra els exconsellers Damià Clavet i Meritxell Budó (aquest cas confirmat ja abans per Citizen Lab) i l’excap de gabinet de Puigneró Ivan Monforte (actual director de l’oficina del vicepresident).

Puigneró ha explicat a Catalunya Ràdio que quan fa un any va saltar el cas de l’expresident del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, l’agència es va posar a disposició de departaments o persones que volguessin que s’analitzés “si hi podia haver traces de Pegasus o alguna situació de vulnerabilitat” en els seus dispositius. Els departaments de Presidència i Polítiques Digitals i 11 persones voluntàriament van cedir els mòbils.

Més eines per descobrir traces de Pegasus

El vicepresident ha explicat que en aquell moment “no es coneixien els vectors d’atac de Pegasus” i “no es va poder determinar que hi hagués aquest tipus d’atac”. Segons Puigneró, un any després d’aquells anàlisi l’agència disposa de “noves eines” i informació sobre els “vectors d’atac” del software israelià. Dels 11 mòbils que van ser cedits, s’han trobat traces de Pegasus en tres. Els atacs són anteriors al juliol o agost del 2020. A al resta de dispositius no s’han trobat traces del spyware de NSO Group.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró | ACN

Puigneró ha afirmat que el Govern continuarà analitzant els dispositius d’alts càrrecs de la Generalitat i ha pronosticat que “sortiran més casos” perquè el ciberespionatge “se’ls ha escapat de les mans”. Per això, ha afegit el vicepresident, “urgeix una investigació en tota regla perquè és un escàndol majúscul”.

Protecció reforçada del Govern actual contra Pegasus

El vicepresident ha explicat que els actuals membres del Govern porten un software especial en els seus dispositius mòbils, “que disposa de mecanismes que minimitzen el risc de ser ciberatacats, encara que sempre hi pot haver escletxes”. Puigneró ha afegit que ara s’està “bastint un servei específic per analitzar amb més precisió aquest tipus d’atac, que no es detectar amb un anàlisi normal”. El Govern es planteja “anar buscant contínuament vulneracions que es poden produir” en els mòbils dels actuals membres de l’executiu.

Amb l’actual Govern els consellers i tres persones del seu departament porten un software especial que fa molt més difícil que es pugui penetrar en els dispositius, ha afegit Pugineró. “Haurem de fer anàlisis permanents perquè no hi hagi noves intrusions”, ha assenyalat el també conseller de Polítiques Digitals i Territori.

Puigneró reitera la demanda d’una comissió d’investigació sobre Pegasus

Puigneró ha tornat a reclamar la dimissió de la ministra de Defensa, Margarita Robles, pel cas d’espionatge massiu. “El tema no és si ha de plegar o no, si no quan pensa plegar perquè és un escàndol inaguantable, el que demanem és una investigació profunda, formal, independent i internacional perquè només així s’esclariran aquests fets tan greus”, ha remarcat.

El vicepresident s’ha preguntat si la negativa a fer la comissió d’investigació respon al fet que tinguin “alguna cosa a amagar” i que “no vulguin admetre que han espiat l’independentisme i moltes persones a Catalunya sense cap motiu pel qual podríem arribar a entendre-ho, si hi hagués un cas de terrorisme pel mig, que no és el cas”. “No es pot sostenir aquest tipus d’espionatge a polítics, advocats i periodistes perquè no tot s’hi val en una democràcia”, ha agregat.

Puigneró ha reclamat més transparència i ha dit que JxCat disposarà de la informació que es traslladi a la comissió de secrets oficials, on hi tindrà representació a través de la diputada al Congrés Míriam Nogueras. Puigneró entén que a través d’ella el partit podrà disposar de la informació i actuar en conseqüència, si bé es tracta d’informació que no es pot revelar d’acord amb la legislació espanyola.